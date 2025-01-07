دليل قويّ.. الصداع يشير إلى هذه الأمراض

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ذكر طبيب الأعصاب وتقويم العمود الفقري الروسي أرتيوم باريشيف أن الصداع قد يكون مؤشرا على وجود بعض الأمراض في الجسم.وفي مقابلة مع موقع "Life" الروسي قال الطبيب: "يمكن أن يكون الصداع عرضا لمرض ما، لذا لا يجب تجاهله في حال ظهوره بشكل متكرر، فقد ينجم الصداع عن إصابة في الأوعية الدموية، أو مرض عضلي مزمن".وأضاف:"قد يصاب البعض بآلام في الرأس نتيجة الصداع النصفي، وهذه الحالة تتميز بظهور نوبات ألم نابضة في جانب واحد من الرأس، قد تظهر عدة مرات في الشهر، في حال زاد الألم تدريجيا وكان هناك شعور بالضغط في الرأس فهذا يعني أن الشخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم داخل الجمجمة، ويجب عليه مراجعة الطبيب فورا".وأشار الطبيب إلى أن الصداع قد يكون نتيجة للتوتر في عضلات الظهر والرقبة، كما قد الجنف وانحناء العمود الفقري يتسببان أيضا بمشكلات في عضلات الظهر والرقبة، الأمر الذي قد يؤدي إلى ظهور أعراض الصداع، كما أن أعراض الصداع يمكن أن تكون ناجمة عن إصابات أو أمراض في الفقرات أو في أعصاب الرقبة والرأس.ومن جهتها أشارت الطبيبة ورئيسة قسم تقويم الأسنان في عيادات EUROKAPPA clinic الروسية فيكتوريا رادكو إلى أن الصداع قد يكون ناجما عن أمراض في المفصل الصدغي الفكي.وتشير العديد من الدراسات الطبية إلى أن الصداع قد يكونا عرضا للإصابة بأمراض مختلفة مثل أمراض الأوعية الدموية وأمراض العيون وبعض الأمراض المتعلقة باضطراب الهرمونات، وفي بعض الأحيان يكون سببه التوتر والإجهاد أو الإفراط في تناول المواد المنبهة مثل الكافيين.