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صحة

إليكم الطريقة الصحية لتخزين البيض.. خبراء يحسمون الجدل

Lebanon 24
12-01-2025 | 02:00
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يُثار منذ سنوات نقاش حول المكان الأنسب لتخزين البيض، حيث ينقسم الناس بين مؤيد لوضعه في الثلاجة، وآخر يفضل الاحتفاظ به في خزانة المطبخ.
 
وفي محاولة لحسم هذا الجدل، قدّم خبراء من مؤسسة British Lion Eggs رأياً علمياً حول الموضوع، رغم أن النقاش والانقسام ما زال مستمراً بين المستخدمين.
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وأوضح الخبراء أن البيض يحتاج إلى تخزين في درجة حرارة ثابتة تقل عن 20 درجة مئوية، مع ضرورة تجنب نقله بين أماكن شديدة البرودة وأخرى دافئة. وأشاروا إلى أن مكان التخزين الأمثل يعتمد على ظروف المطبخ.


وبحسب بيان الخبراء، الذي أوردته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإنه "إذا كان لديك خزانة باردة مستقرة الحرارة، فهي خيار مناسب لتخزين البيض. لكن خزائن المطبخ العادية قد تشهد تقلبات حرارية أثناء الطهي، بسبب الحرارة والبخار. لذلك، يُفضل تخزين البيض في الثلاجة، حيث تكون درجات الحرارة ثابتة، ما يضمن بقاء البيض طازجاً لفترة أطول. وللحصول على نتائج أفضل أثناء الطهي، يُنصح بإخراج البيض من الثلاجة قبل نصف ساعة، ليصل إلى درجة حرارة الغرفة".

كذلك، شدد الخبراء على أهمية الاحتفاظ بالبيض داخل عبوته الأصلية، بدلًا من نقله إلى حوامل مخصصة أو رفوف الثلاجة، لأن "العبوة الأصلية توفر حماية للبيض، وتُظهر تاريخ انتهاء الصلاحية، وتمنع تسرب الروائح والبكتيريا عبر مسام قشرة البيض".


وجاءت آراء مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي متفاوتة حول هذه النصائح من الخبراء، فكتب أحدهم: "أترك البيض خارج الثلاجة لأنني أستهلكه سريعاً، لكن إذا كنت قلقاً فالثلاجة هي الحل".
 
 
بدوره، علّق آخر: "في البلاد الحارة والرطبة، يجب حفظ البيض في الثلاجة، بينما يمكن تركه بالخارج في الأماكن الباردة".
 
وأشار مستخدم آخر إلى الفوارق بين الدول قائلاً: "في الولايات المتحدة، يُفضل تخزين البيض في الثلاجة، لأنه يتم غسل القشرة وإزالة طبقتها الواقية". (24)
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