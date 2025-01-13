تحذير.. مكملات الحديد قد تزيد خطر الإصابة بـ "سرطان القولون"!

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وقد يؤدي تناول بعض أنواع مكملات الحديد أكثر من مرة واحدة في اليوم إلى الإسهال والإمساك والتهاب الأمعاء - والذي ارتبط بحالات مثل التهاب القولون التقرحي.وقال الطبيب العام في المملكة المتحدة أحمد عبد الباري، إنه قد يؤثر أيضًا على كيفية امتصاص الأمعاء للمعادن الأخرى.ولطالما اقترحت الأبحاث أن المكمل - الذي يتم تناوله بكميات زائدة - يمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء الذي يقتل ما يقرب من 17000 بريطاني كل عام - ويرتفع في أقل من 50 عامًا.ويمكن وصف الحبوب التي يتم تناولها عن طريق الفم من قبل الأطباء لعلاج نقص الحديد، كما يمكن شراؤها من دون وصفة طبية تحت الأسماء الطبية فوميرات الحديدوز، أو كبريتات الحديدوز، أو جلوكونات الحديدوز.وقال الدكتور البريطاني: "هذا هو أحد أكثر الأدوية التي نصفها شيوعًا، ومع ذلك يصفه الجميع بشكل خاطئ - على الرغم من تغيير الإرشادات منذ أكثر من عامين.ونقلت صحيفة "ذا ميل" البريطانية عن الطبيب قوله "يجب تناول هذا مرة واحدة في اليوم، وليس مرتين في اليوم وليس ثلاث مرات أحيانًا يكون تناول حبة واحدة كل يومين مفيدًا بنفس القدر.""السبب في ذلك هو أنه عندما تتناول الحديد عن طريق الفم فإنه يزيد من بروتين يسمى الهيبسيدين، والذي يحجب الناقل المسؤول عن نقل الحديد من الأمعاء إلى الدم"، على حد قوله.وأضاف "يرتفع هذا لمدة 24 ساعة. لذلك، بمجرد تناول الحديد مرة واحدة، فإن تناول المزيد من الحديد سيؤدي فقط إلى تراكم الحديد في أمعائك. يمكن أن يسبب هذا التهاب الأمعاء الذي يمكن أن يسبب الإسهال والإمساك وآلام المعدة."وأضاف: "ليس هذا فحسب، إذا كنت تفعل هذا لفترة كافية وتتناول الحديد أكثر من مرة في اليوم، فقد يؤثر ذلك على ميكروبيوم الأمعاء، مما قد يتسبب في عدم امتصاص الفيتامينات والمعادن الأخرى بشكل كافٍ، هناك أسباب قليلة جدًا لتناول الحديد أكثر من مرة في اليوم، لذا إذا كان لديك، فيرجى سؤال طبيبك عن السبب.ولفت إلى أنه "من المحتمل أنهم ربما لا يواكبون أحدث الإرشادات".ووفق المصدر، فإن أقراص الحديد التي تباع بدون وصفة طبية في الصيدليات البريطانية مقابل 2.50 جنيه إسترليني تحتوي غالبًا على حوالي 14 ملغم لكل قرص.كما وجدت الدراسات أن ارتفاع مستويات الحديد قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء عن طريق التسبب في تلف أكسدي للخلايا. (سكاي نيوز)