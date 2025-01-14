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صحة

أي مشروب يترك بقعاً أكثر على الأسنان؟

Lebanon 24
14-01-2025 | 01:12
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كشف طبيب أسنان، عن أكثر المشروبات التي تترك بقعاً على الأسنان، مُشيراً إلى أنه صُدم بالنتائج التي توصل إليها.

ولمعرفة النتائج، أقبل الطبيب مايلز ماديسون، على خلع أربعة أسنان ونقعها لمدة 10 أيام، في القهوة أو الشاي أو الكوكاكولا.
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الكوكا كولا
ووفق ما نشرته "ديلي ميل"، فقد قال ماديسون، المعروف على وسائل التواصل الاجتماعي بـ "أب اللثة"، أثناء نشر نتائجه على "تيك توك"، إن كوب واحد من الكوكا كولا له تأثير كبير على الأسنان ليس فقط من خلال ترك لون داكن عليها، لكن أيضاً في تآكل بنيتها وتكوين "حُفر" صغيرة بها.

وقد أرجع الدكتور ماديسون هذا الأمر إلى الخصائص الحمضية التي تتمتع بها المشروبات الغازية، قائلاً: "الكولا لا تلطخ الأسنان بلون داكن فقط، بل إنها تسبب هذه الحفر الصغيرة لأن الحمض يأكل مينا الأسنان، وجزءاً من بنية الجذر".

الشاي أم القهوة؟
بحسب ماديسون، فإن الشاي يتفوق على القهوة في معركة المشروبات الصباحية، حيث ينتج عن الأول أقل قدر من البُقع أو الضرر.
وكشفت نتائج فحص القهوة التي أجراها ماديسون، إلى تحول لون "التاج" إلى الأصفر و"الجذر" إلى اللون البني الغامق.
وعلى النقيض مع الشاي، فقد أصبح لون "الجذر" فاتح اللون، وعن هذا يقول الطبيب: "تسبب الشاي في حدوث بقع أيضاً، ولكن ليس بنفس السوء (مثل القهوة)".

نتائج صادمة
تسببت هذه النتائج في حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، لاسيما أن هذه المشروبات هي الأكثر شعبية وتفضيلاً لدى الكثير من الناس.
وعلق أحدهم على نتائج التجربة قائلاً: "أوه لا، ولكن هذه هي المشروبات المفضلة لدي"، وقال آخر: "أعتقد أنني سأطلب الماء في المرة القادمة".
واقترح مستخدمون آخرون على الدكتور ماديسون تكرار التجربة باستخدام مشروبات مختلفة أخرى، فتفاعل معهم مؤكداً أنه سيحاول ذلك "في المرة القادمة".

وبحسب ما نشرته الصحيفة، فإن معظم التغيرات في لون الأسنان ليست شيئاً يدعو للقلق، إلا أن أطباء الأسنان ينصحون الناس بمراقبة تغيير واحد على وجه الخصوص، أنه إذا تحول سن أو عدد من الأسنان إلى اللون الرمادي، فقد يكون ذلك علامة على تلف الأعصاب، ويجب الإبلاغ عن ذلك إلى طبيب الأسنان على الفور.
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