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صحة

إحذروا تخزين الحليب في باب الثلاجة.. ما السبب؟

Lebanon 24
18-01-2025 | 16:00
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حذّر خبراء شركة الأجهزة المنزلية "بيكو" من خطأ شائع يرتكبه كثيرون بوضع الحليب في باب الثلاجة، حيث تؤدي هذه الممارسة إلى تسرب الزجاجات عند ميلها، مما قد يؤثر على جودة الحليب وسلامته.
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ووصفت الشركة وضع زجاجات الحليب في باب الثلاجة بالفكرة السيئة، إذ تتسبب في إهدار الحليب وبالتالي تكبد المزيد من الأموال، نظراً لأن باب، الثلاجة، هو الجزء الأكثر دفئًا بسبب الفتح المتكرر.
 
وتقول بيكو، وهي شركة رائدة في صناعة الأجهزة المنزلية، إن الأسر في المملكة المتحدة تتخلص من حوالي 250 جنيهاً إسترلينياً من الطعام لكل شخص في السنة، أي ما يعادل 1000 جنيه إسترليني لعائلة مكونة من أربعة أفراد.


وأشارت الشركة إلى أن تنظيم الثلاجة بطريقة صحيحة يُعد عاملاً حاسماً في تقليل هدر الطعام والحفاظ على جودته، موضحة أنه ليس مجرد مسألة جمالية، بلي يؤثر بشكل مباشر على مدة صلاحية الطعام وميزانية الأسرة.

ولفتت الشركة إلى تخصيص مناطق في الثلاجة لجعل الطعام يدوم لفترة أطول، كالتالي:

- الرف السفلي، كونه الأبرد، مثالي للحوم النيئة
- الرفوف الوسطى تحافظ على الظروف المثالية للمنتجات الألبان والطعام المحضر
- وضع الحليب في الرف الأوسط، حيث تظل درجات الحرارة أكثر ثباتاً
- وضع التوابل والمشروبات في الباب. (24)
 
 
 
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