أعراض قد تشير إلى سرطان البروستاتا.. ما هي؟

يشير الدكتور إيغور أورلوف إلى أن صعوبة التبول والألم الحاد وارتفاع درجة حرارة الجسم قد تشير إلى الإصابة بسرطان البروستاتا.

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ووفقا له، عند ظهور هذه الأعراض أو بعضها يجب استشارة الطبيب المختص الذي سيحدد الفحوصات والتحاليل اللازمة ويصف العلاج المناسب.ولكن، هذه الأعراض قد تشير إلى مشكلات صحية أخرى، مثل أورام أو حصى الكلى.ووفقا للطبيب، يجب على كل رجل بلغ الخمسين من العمر مرة واحدة في السنة إجراء فحص دم لمستضد البروستاتا النوعي (PSA).ويقول: "إذا لم يكن هناك ما يزعج، فلا داعي لاستشارة طبيب المسالك البولية. ولكن يجب بالضرورة إجراء فحص دم (PSA) لأنه المؤشر الذي يشير إلى احتمال وجود ورم خبيث في غدة البروستاتا". (روسيا اليوم)