في حالة التهاب المعدة.. إليكم أفضل الخيارات الغذائية

أشارت الدكتورة يلينا بوتينكو أخصائية أمراض الجهاز الهضمي إلى أن التهاب المعدة هو أحد أكثر أمراض الجهاز الهضمي انتشارا، ويحدث في أي عمر. وأفضل علاج له هو التغذية السليمة.

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ووفقا لها يصف الطبيب النظام الغذائي الأكثر صرامة في المرحلة الحادة من التهاب المعدة، حيث يجب أن يكون الطعام على شكل عصيدة سهلة الهضم لا يسبب تهيج جدران المعدة، ومع تحسن صحة المريض، يتم توسيع مكونات النظام الغذائي العلاجي تدريجيا.ويجب استنادا إلى ذلك، استبعاد الأطعمة الخشنة من النظام الغذائي: جميع الألياف الخشنة، والخضروات والفواكه النيئة، واللحوم الدهنية والألياف الغذائية الخشنة. ومن الضروري كذلك استبعاد جميع الأطعمة المقلية والحارة والمخللة والمدخنة والحامضة.وأشارت الطبيبة إلى أن أفضل المواد الغذائية أثناء تفاقم التهاب المعدة: الحساء الغروي الذي هو عبارة عن مرق غير غني بالدهون ومنخفض الدهون يعمل على تغطية المعدة، ويساعد في تخفيف الالتهاب. وأطباق مسلوقة، أو مطهوة على البخار، أو مخبوزة من دون قشرة من اللحوم الخالية من الدهون، والدواجن، والأسماك - حينها يمتص الجسم البروتين بشكل أفضل. ويمكن أن يتناول المريض عصيدة مسلوقة من (دقيق الشوفان، الأرز، الحنطة السوداء، السميد)، مطبوخة بالماء أو مع إضافة الحليب - إذا كان يتحمل - بحيث تكون شبه سائلة. ومن المهم جدا تجنب العصائد سريعة التحضير.وقالت: "يجب أن يتضمن النظام الغذائي منتجات الألبان قليلة الدسم لأنها تعمل على تحسين البكتيريا المعوية، ما يحسن عملية الهضم. وكذلك الخضار المسلوقة أو المطهوة على البخار: البطاطس، الكوسة، القرنبيط، الجزر، البروكلي وغيرها. ولكن من الأفضل تجنب الخضروات النيئة. ويمكن تناول الفواكه والثمار الحلوة الناضجة على شكل هريس الفاكهة، والهلام، وكذلك البيض المسلوق أو عجة مطهوة على البخار. ويمكن أيضا تناول الخبز الأبيض المجفف قليلا".وأشارت الطبيبة إلى أنه باستثناء تفاقم التهاب المعدة، لا ينبغي أن تكون هناك قيود صارمة للغاية في النظام الغذائي. بل يجب أن تكون القائمة متنوعة، ولا يجب الشعور بالجوع.، بل من الضروري تناول كميات صغيرة 4-5 مرات في اليوم. (روسيا اليوم)