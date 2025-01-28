18
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
8
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
في حالة التهاب المعدة.. إليكم أفضل الخيارات الغذائية
Lebanon 24
28-01-2025
|
07:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشارت الدكتورة يلينا بوتينكو أخصائية أمراض الجهاز الهضمي إلى أن التهاب المعدة هو أحد أكثر أمراض الجهاز الهضمي انتشارا، ويحدث في أي عمر. وأفضل علاج له هو التغذية السليمة.
ووفقا لها يصف الطبيب النظام الغذائي الأكثر صرامة في المرحلة الحادة من التهاب المعدة، حيث يجب أن يكون الطعام على شكل عصيدة سهلة الهضم لا يسبب تهيج جدران المعدة، ومع تحسن صحة المريض، يتم توسيع مكونات النظام الغذائي العلاجي تدريجيا.
Advertisement
ويجب استنادا إلى ذلك، استبعاد الأطعمة الخشنة من النظام الغذائي: جميع الألياف الخشنة، والخضروات والفواكه النيئة، واللحوم الدهنية والألياف الغذائية الخشنة. ومن الضروري كذلك استبعاد جميع الأطعمة المقلية والحارة والمخللة والمدخنة والحامضة.
وأشارت الطبيبة إلى أن أفضل المواد الغذائية أثناء تفاقم التهاب المعدة: الحساء الغروي الذي هو عبارة عن مرق غير غني بالدهون ومنخفض الدهون يعمل على تغطية المعدة، ويساعد في تخفيف الالتهاب. وأطباق مسلوقة، أو مطهوة على البخار، أو مخبوزة من دون قشرة من اللحوم الخالية من الدهون، والدواجن، والأسماك - حينها يمتص الجسم البروتين بشكل أفضل. ويمكن أن يتناول المريض عصيدة مسلوقة من (دقيق الشوفان، الأرز، الحنطة السوداء، السميد)، مطبوخة بالماء أو مع إضافة الحليب - إذا كان يتحمل - بحيث تكون شبه سائلة. ومن المهم جدا تجنب العصائد سريعة التحضير.
وقالت: "يجب أن يتضمن النظام الغذائي منتجات الألبان قليلة الدسم لأنها تعمل على تحسين البكتيريا المعوية، ما يحسن عملية الهضم. وكذلك الخضار المسلوقة أو المطهوة على البخار: البطاطس، الكوسة، القرنبيط، الجزر، البروكلي وغيرها. ولكن من الأفضل تجنب الخضروات النيئة. ويمكن تناول الفواكه والثمار الحلوة الناضجة على شكل هريس الفاكهة، والهلام، وكذلك البيض المسلوق أو عجة مطهوة على البخار. ويمكن أيضا تناول الخبز الأبيض المجفف قليلا".
وأشارت الطبيبة إلى أنه باستثناء تفاقم التهاب المعدة، لا ينبغي أن تكون هناك قيود صارمة للغاية في النظام الغذائي. بل يجب أن تكون القائمة متنوعة، ولا يجب الشعور بالجوع.، بل من الضروري تناول كميات صغيرة 4-5 مرات في اليوم. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو لنجوى كرم من دون "فلتر"... شاهدوا كيف بدت
Lebanon 24
فيديو لنجوى كرم من دون "فلتر"... شاهدوا كيف بدت
09:00 | 2025-01-27
27/01/2025 09:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بالأبيض وهي توقع ورقة الطلاق.. نانسي عجرم تتجاهل الشائعات وهذه حقيقة انفصالها عن زوجها (فيديو)
Lebanon 24
أطلت بالأبيض وهي توقع ورقة الطلاق.. نانسي عجرم تتجاهل الشائعات وهذه حقيقة انفصالها عن زوجها (فيديو)
23:19 | 2025-01-27
27/01/2025 11:19:07
Lebanon 24
Lebanon 24
للمواطنين.. خبرٌ يهمكم عن "مصرف لبنان"
Lebanon 24
للمواطنين.. خبرٌ يهمكم عن "مصرف لبنان"
15:47 | 2025-01-27
27/01/2025 03:47:18
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة زوج الفنانة نانسي عجرم يخرج عن صمته.. هكذا علّق على أنباء انفصالهما (فيديو)
Lebanon 24
لأول مرة زوج الفنانة نانسي عجرم يخرج عن صمته.. هكذا علّق على أنباء انفصالهما (فيديو)
04:47 | 2025-01-28
28/01/2025 04:47:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو موعد اعلان الحكومة الجديدة
Lebanon 24
هذا هو موعد اعلان الحكومة الجديدة
09:12 | 2025-01-27
27/01/2025 09:12:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
07:45 | 2025-01-28
دول تتأهب.. تحذير من تسرب سلالات فيروسية قاتلة من مختبر
04:00 | 2025-01-28
مرتبطة بالنوم.. دراسة تكشف علامة جديدة لمرض الزهايمر
02:30 | 2025-01-28
فوائد متعددة موجودة في الكمون تقي من أمراض قاتلة
01:35 | 2025-01-28
مشاهد تذكر بكورونا.. "فيروس غامض" يضرب بريطانيا
01:07 | 2025-01-28
5 وسائل بسيطة تعزز القيمة الغذائية للوجبات.. تعّرف إليها
23:00 | 2025-01-27
يحارب الالتهاب ويحسن صحة الأمعاء.. دراسة تكشف قوة "التوت الأسود"
فيديو
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
28/01/2025 15:13:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
04:12 | 2025-01-24
28/01/2025 15:13:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
11:07 | 2025-01-20
28/01/2025 15:13:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24