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صحة
احذروا.. أطعمة ومشروبات تؤثر على مفعول أدوية معينة!
Lebanon 24
29-01-2025
|
02:13
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تؤثر الأطعمة والمشروبات بشكل كبير على فعالية الأدوية التي نتناولها، وقد يكون لبعضها تأثيرات سلبية على امتصاص الأدوية أو مفعولها. وعلى الرغم من التركيز الكبير على التفاعلات الدوائية بين الأدوية نفسها، فإن تأثير الطعام غالبًا ما يُغفل.
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وفي فيديو نشرته الممرضة لوري بول عبر صفحة CLS Health على "تيك توك"، أكدت أن هناك 5 أطعمة ومشروبات رئيسية قد تتفاعل مع الأدوية وتُضعف تأثيراتها. على سبيل المثال، يمكن أن تتداخل الخضروات الورقية الخضراء مثل البروكلي والسبانخ مع أدوية مميعات الدم مثل "وارفارين"، وهو دواء مضاد للتخثر. وعلى الرغم من ذلك، لا يُنصح باستبعاد هذه الأطعمة، بل من الأفضل الحفاظ على تناولها بشكل منتظم لضمان استقرار مستوى فيتامين (ك) في الدم.
بالنسبة لأدوية الستاتينات التي تستخدم لخفض الكوليسترول، فإن عصير الجريب فروت قد يزيد من خطر الآثار الجانبية لهذه الأدوية. لذلك، يُنصح بالتحدث مع الطبيب حول إمكانية تناول عصير الجريب فروت.
أما بالنسبة لمنتجات الألبان، فقد أكدت لوري على ضرورة تجنب تناولها عند تناول مضادات حيوية مثل "سيبروفلوكساسين" و"الفلوروكينولونات"، لأنها قد تعوق امتصاص الأدوية. ينصح بتناول هذه الأدوية قبل ساعة إلى ساعتين على الأقل أو بعد 4 ساعات من تناول الألبان.
كما نصحت لوري مرضى السكري بتجنب الكحول، حيث يمكن أن يؤثر على مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى ضرورة تجنب تناول الكحول مع أدوية تسكين الآلام مثل "الباراسيتامول" و"الإيبوبروفين"، لأن ذلك قد يسبب تهيجًا في المعدة.
وأشارت لوري إلى أهمية استشارة أخصائي الرعاية الصحية قبل اتخاذ أي قرار بشأن تأثير الطعام على الأدوية لضمان الحصول على النصائح الطبية الصحيحة. (روسيا اليوم)
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