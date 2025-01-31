استهلاك البطاطا.. ما علاقته بأمراض القلب؟

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أكد علماء من مركز بريغهام للصحة النسائية في بوسطن، أنه لا يوجد ارتباط بين الاستهلاك العام للبطاطا وبين خطر الإصابة بالجلطة الدماغية أو احتشاء عضلة القلب، وفقاً لدراسة جديدة.وقد أظهرت الأبحاث التي شملت 67,146 مريضاً من مختلف الفئات العمرية أن متوسط استهلاك البطاطا تراوح بين 1.9 و4.2 وجبة في الأسبوع، دون أن يظهر أي علاقة واضحة بين تناول البطاطا وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حتى بعد الأخذ في الاعتبار العوامل الديموغرافية والغذائية والسلوكية.ومع ذلك، لاحظ العلماء أن البطاطا المقلية قد تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم بسبب محتواها العالي من السعرات الحرارية والملح الزائد. وأكد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون أكثر من وجبة بطاطا مقلية في الأسبوع يواجهون زيادة بنسبة 10% في خطر ارتفاع ضغط الدم مقارنة بالذين لا يتناولونها. ويعود هذا التأثير إلى الدهون والملح الزائد في البطاطا المقلية، وليس خصائص البطاطا نفسها.في المقابل، لم يظهر التحليل أي ارتباط بين استهلاك البطاطا المشوية أو المسلوقة أو المهروسة وأمراض القلب والأوعية الدموية. (ارم نيوز)