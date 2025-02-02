تحذير.. "عدوى خطيرة" في "دجاج كازاخستان"!

أعلنت الهيئة الروسية لمراقبة المنتجات الزراعية والبيطرية "روس سيلخوز نادزور" اكتشاف بكتيريا تسبب العدوى الليستيريا في بعض لحوم الدجاج التي تورد إلى روسيا من كازاخستان.

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وجاء في منشور على موقع الهيئة على الإنترنت "في إطار مراقبة جودة وسلامة المنتجات الحيوانية التي تدخل إلى الأراضي الروسية، تحقق موظفو روس سيلخوز نادزور في جمهورية ألتاي الروسية من بعض منتجات الدجاج التي تورد إلى روسيا من شركة ماكينسكايا الكازخية، وبعد الاختبارات تبين أن بعض العينات تحتوي على بكتيريا Listeria monocytogenes التي تسبب عدوى الليستيريا"، وفق "آر تي" الروسية.



وأشارت الهيئة إلى أن بكتيريا ليتسريا، تعتبر المسبب الرئيسي لداء الليستيريات، وهو مرض معد خطير يؤثر على البشر والحيوانات.

وتؤثر "الليستيريا" على الجهاز العصبي المركزي، والأعضاء التناسلية، وهي عدوى يمكن أن تنتقل إلى الإنسان جراء تناول الأطعمة النيئة أو غير المطهوة جيداً، والملوثة بها. (24)