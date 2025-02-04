طعام "خطير" يستهلكه نصف مليار شخص حول العالم.. احذروا منه

عند الحديث عن أخطر الأطعمة في العالم، قد يعتقد البعض أنه نبات بري، لكن الحقيقة تختلف تمامًا، حيث يتواجد هذا الطعام في معظم المتاجر الكبرى.



الطعام المقصود هو "الكسافا"، وهي درنة تحتوي على نوعين: الكسافا الحلوة والكسافا المرة، والأخيرة تعتبر الأخطر على الإطلاق، وفقًا لما ذكره موقع "Tribunal Du Net" الفرنسي.

على الرغم من أن الكسافا لا تحتوي على أملاح معدنية أو بروتينات أو فيتامينات، إلا أنها تعد وجبة مثالية لمن يسعى لتعزيز طاقته، حيث تحتوي كل 100 غرام من الكسافا على 137 سعرة حرارية، و33 غرامًا من الكربوهيدرات، و1.2 غرام من البروتينات، مما يجعلها خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يعانون من انخفاض الطاقة.

في أنحاء العالم، يستهلك ما يقارب نصف مليار شخص هذه النبتة بانتظام، سواء كانت جذورها أو أوراقها أو قشورها. ومع ذلك، يجب التعامل بحذر شديد مع الكسافا المرة، حيث تحتوي جذورها على مادة سيانيد الهيدروجين السامة، التي تشكل خطرًا كبيرًا على الصحة.

تحتوي الجذور الطويلة للكسافا المرة على حوالي 1000 مليغرام من السيانيد لكل كيلوغرام، بينما الأنواع الحلوة تحتوي على 20 مليغرامًا فقط لكل كيلوغرام. لذا، يجب تجنب تناولها نيئة لتفادي المخاطر الصحية الخطيرة.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يتسبب السيانيد في الكسافا في أكثر من 200 حالة وفاة سنويًا.



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ومع ذلك، اكتشف البشر طرقًا للتخلص من السم، مما يسمح لهم باستهلاكها بأمان. بمجرد إزالة السم، يمكن طهي الكسافا بطرق متنوعة، مثل استخدامها في تحضير السميد أو النشاء أو الدقيق.

وفقا للخبراء، يشبه مذاق الكسافا الكستناء أو البطاطس، مما يجعلها تتمازج بسهولة مع العديد من المكونات الأخرى.