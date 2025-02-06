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صحة

ما هي الأغذية التي تسبب مرض النقرس؟

Lebanon 24
06-02-2025 | 03:00
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يعاني العديد من الأشخاص من مرض النقرس الذي يصيب المفاصل ويؤثر على حركتها، ويسبب التهابات حادة فيها، وللغذاء دور في ظهور هذا المرض وتفاقم أعراضه.
 
تشير أخصائية التغذية الروسية نوريا ديانوفا في مقابلة مع موقع "لينتا. رو" الروسي إلى أنه قبل نحو 50 عاما كان مرض النقرس يعتبر نادرا، لكنه منتشر الآن على نحو واسع بسبب طبيعة الطعام والإفراط في تناول منتجات اللحوم.
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ووفقا لها، من أجل الوقاية من هذا المرض والحفاظ على صحة المفاصل يجب الابتعاد عن الإفراط في استهلاك منتجات اللحوم الحمراء، واللحوم المصنعة والأسماك والأطعمة المدخنة والنقانق والكحول، حيث إن هذه المنتجات تحتوي على كميات كبيرة من مركبات البيورين التي تساهم في ظهور وتفاقم مرض النقرس، كما أن المنتجات الغذائية التي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون المشبعة تعتبر ضارة لمرضى النقرس أيضا، والإفراط في تناولها خطير للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية ومرضى السكري.
 
وحذّرت من أن الإفراط في شرب الشاي والقهوة يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض النقرس، كما أن المشروبات الغازية التي تحتوي على نسب عالية من السكر تعتبر مضرة لصحة المفاصل، لذا ينصح بتقليل استهلاكها قدر الإمكان. (روسيا اليوم)
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