أخطاء تجنبها خلال رحلة إنقاص الوزن

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إن فقدان الوزن رحلة تتطلب الاستمرارية، لكن من المهم تجنب بعض الأخطاء التى قد تكون سببًا فى ثبات الوزن وتمنع تحقيق الهدف المطلوب وهو التخلص من الوزن الزائد، وذلك وفقا لموقع hindustantimes.وأكد التقرير أن رحلة إنقاص الوزن تتطلب تحقيق الاتساق والتفانى، ومع وجود العديد من الاتجاهات والأنظمة الغذائية الجديدة، فقد يكون الأمر مرهقًا فى بعض الأحيان، مما يتركك مع العديد من المفاهيم الخاطئة، ويمكن لارتكاب مثل هذه الأخطاء أنوقدم التقرير 5 أخطاء فى رحلة فقدان الوزن يجب الانتباه إليها..- تناول المزيد من الخضراوات لا يعنى المزيد من فقدان الوزنيجب أن تقتصر الخضراوات على 300 جرام مطبوخة فى اليوم، وإلا فإن الألياف الزائدة ستؤدى إلى احتباس الماء الزائد فى الجسم.- اعتقاد خاطئ كبير بأن العدس هو البروتين الرئيسىيحتوى العدس على نسبة كربوهيدرات أعلى من البروتين ويصعب هضمه للغاية، لذلك فإن الاعتماد على العدس كبروتين كان بمثابة زيادة فى الكربوهيدرات ولن يمنحك النتائج المرجوة بالنسبة لإنقاص وزنك.- إذا تناولت طعامًا منزليًا فسوف تفقد بعض الوزنيمكنك تناول الطعام فى الخارج أو فى المنزل، فالأمر متوقف على الكمية المتناولة من السعرات الحرارية، فحتى لو كان الطعام مصنوع فى المنزل ويحتوى على كميات كبيرة من السعرات الحرارية فلن تفقد وزنك.- ممارسة الرياضة لا تعنى فقدان الوزنإن ممارسة المزيد من التمارين الرياضية لا تعني فقدان المزيد من الوزن، فهي مفيدة لفقدان الوزن وبناء العضلات، والأهم من ذلك هو إحداث نقص فى السعرات الحرارية.كما أن التمارين الرياضية ليست وحدها المفتاح لفقدان الوزن، بينما النهج المتوازن ضروري للغاية.- لا تحرم نفسكإن حرمان نفسك من تناول الأطعمة التى تحبها لمجرد إنقاص الوزن قد يدفعك فيما بعد إلى الإفراط في تناول الطعام، وبدلاً من ذلك، استخدم الأطعمة الخارقة لتطهير نظامك وتحقيق التوازن وتناول الأطعمة التى تحبها ولكن باعتدال.- إن مفتاح إنقاص الوزن هو الاعتدالحتى مع الخضراوات فمجرد كونها مليئة بالعناصر الغذائية الغنية لا يعني أنك يجب أن تفرط في تناولها، فهي تتطلب أيضًا اتباع نهج متوازن، وعلى نحو مماثل، سواء كنت تتناول طعامًا منزلي الصنع أو تتناوله في الخارج، فإن الفارق الرئيسي يكمن في الانتباه إلى محتوى ما تتناوله من السعرات الحرارية. (اليوم السابع)