تغيّرات صحّية مذهلة في حال إقلاعك عن السكر 14 يوما!

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إذا كنت تفكر في الإقلاع عن تناول السكر، فقد يكون لإزالة السكر من نظامك الغذائي لمدة أسبوعين فقط فوائد كبيرة على صحتك العامة، وفقًا لما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".من تعزيز مستويات الطاقة إلى تعزيز صحة الجلد، يمكن أن يؤدي الإقلاع عن السكر إلى تغييرات مفاجئة، حيث يقول أطباء الجهاز الهضمى إن المرضى لديهم والذين أقلعوا عن تناول السكر لمدة أسبوعين لا حظوا تغييرات إيجابية في غضون 14 يومًا فقط، على صحة الكبد والأمعاء، ويشير التقرير إلى أن قطع السكر لمدة أسبوعين فقط من نظامك الغذائي له العديد من الفوائد الأخرى مثل تأثيراته على صحة البشرة، من تقليل الانتفاخ حول العينين أو احتباس السوائل حول عينيك سيقل أيضًا.أما إذا كنت في رحلة إنقاص الوزن، فإن التخلص من السكر يمكن أن يؤدي إلى نتائج أشبه بالمعجزة، وبالنسبة لمعظم الناس، وعلى الرغم من إمكانية إنقاص الوزن لديهم إلا أنهم يعانوا للتخلص من دهون البطن العنيدة، لكن الحد من تناول السكر قد يكون الطريقة الصحيحة للتخلص من الدهون الحشوية التي تشكل مخاطر على الأعضاء الحيوية في منطقة البطن، حيث تبدأ الدهون في الكبد في الانخفاض، بالإضافة إلى ذلك، يؤدي التخلص من السكر إلى أمعاء أكثر صحة من خلال استعادة ميكروبيوم الأمعاء الصحي.ويعد التخلص من السكر لمدة 14 يومًا خطوة فعالة للتخلص من حب الشباب والبقع الحمراء على الوجه، وذلك لأن التوقف عن تناول السكر سيساعد في تحسين بشرتك ويجعلها تبدو أكثر وضوحًا.ويمكن أن يؤثر الإفراط في تناول السكر على صحتك العامة، فهو مرتبط بارتفاع ضغط الدم والالتهابات والتأثير على صحة القلب، ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية، فإن الحد الأقصى للسكر المضاف هو 6 في المائة من السعرات الحرارية اليومية، وهو ما يصل إلى حوالي 25 جرامًا يوميًا للنساء و36 غرامًا يوميًا للرجال. (اليوم السابع)