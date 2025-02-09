في الصالونات... أداة "خطيرة" تسبب مشاكل جلدية!

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أطلق الخبراء ناقوس الخطر بشأن أداة "خطيرة" تستخدم في أثناء عملية العناية بالقدمين، والتي يمكن أن تسبب الحروق والبثور، ويمكن أن تجعل الجلد السميك المتقشر أكثر صلابة.وتقدم بعض الصالونات خدمة إزالة الجلد الميت كجزء من عملية العناية بالقدمين، وذلك من خلال جهاز يشبه مبشرة الجبن أو "ماكينة إزالة الجلد الميت".لكن مثل هذه الأجهزة، التي وصفها أحد أطباء أمراض القدم بأنها "قاتلة"، لا ينبغي أن يستخدمها المتخصصون الصحيون المؤهلون بسبب الضرر المحتمل الذي قد يلحق بالجلد.وحذر خبراء الصحة منذ فترة طويلة من استخدامها، بحجة أنها "خشنة للغاية وكاشطة" للبشرة الحساسة في القدمين، وتسبب العدوى بالأمراض الجلدية.وقد بلغ الضرر حدا جعل استخدام هذا الجهاز محظورا في عدة ولايات أمريكية، بما في ذلك جورجيا ومينيسوتا .وعادة ما تنشأ البثور نتيجة للضغط أو احتكاك الجلد، مثل ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي، أو الأحذية غير المريحة، أو الأحذية ذات الحجم الخطأ، أو عدم ارتداء الجوارب مع الأحذية.ونصحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية المواطنين بزيارة الصيدليات للحصول على المشورة بشأن وسائد الكعب، والنعل الداخلي، التي توفر توسيدا إضافيا للجلد القاسي، وتسكين الآلام للمساعدة في إدارة مسامير القدم.ولكن للحصول على علاج متخصص، ينصح بزيارة طبيب أمراض القدم الذي يستطيع إزالة النسيج المتصلب باستخدام معدات متخصصة.وقد يقومون أيضا بصنع النعال لتخفيف الضغط عن المنطقة المؤلمة في القدم.وقال أطباء أمراض القدم لصحيفة "ميل أون لاين" إن المحترفين المؤهلين لن يختاروا أبدا الأجهزة التي تشبه مبشرة الجبن والتي "تبدو قاتلة".وبدلا من ذلك، فإنهم غالبا ما يستخدمون قصافات الأظافر، ومبردات القدم، والشفرات التي تُستخدم مرة واحدة - لمنع العدوى.