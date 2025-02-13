علامات تدل على مرض الكلى

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تلعب الكلى دورًا محددًا ومهمًا للغاية في الحفاظ على صحة أجسامنا، فهي تقوم بتصفية الفضلات وموازنة السوائل وتنظيم ضغط الدم، ولكن عندما لا تعمل بشكل جيد، يبدأ جسمنا في إرسال إشارات تحذيرية، وتجاهل هذه الإشارات قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، لذلك إذا لاحظت بعض التغييرات غير العادية في جسمك، فقد حان الوقت للتحقق من صحة كليتيك، ويوضح تقرير موقع "تايمز أوف انديا" 8 علامات تشير إلى أن كليتيك قد تكون في خطر.فيما يلى.. 8 علامات تدل على وجود مشاكل في الكلى:جفاف وحكة الجلدتساعد الكلى فى التخلص من السموم والحفاظ على التوازن الصحيح للمعادن في الدم، وعندما تبدأ الكلى في الفشل، وتتراكم الفضلات في الجسم، مما يؤدي إلى جفاف الجلد والحكة، وقد يكون هذا أيضًا علامة على اضطرابات المعادن والعظام، وهي شائعة في أمراض الكلى، فإذا شعرت بجفاف الجلد بشكل غير عادي حتى بعد ترطيبه، فقد يكون من المفيد إجراء فحوصات للاطمئنان.التبول بشكل متكررهل تستيقظ عدة مرات في الليل للتبول؟ أو تشعر بالحاجة إلى التبول أكثر من المعتاد؟ في حين أن هذا قد يكون أحيانًا بسبب شرب الكثير من الماء، إلا أنه قد يشير أيضًا إلى مشاكل في الكلى، حيث لا تستطيع الكلى التالفة تصفية الفضلات بشكل صحيح، مما يؤدي إلى زيادة التبول، وفي بعض الحالات، قد يكون أيضًا علامة على عدوى المسالك البولية أو مرض السكر.انتفاخ الوجه والعينينإن الاستيقاظ بعينين منتفختين قد يكون أكثر من مجرد ليلة نوم سيئة، فعندما تتسرب البروتينات من الكلى إلى البول بدلاً من الاحتفاظ بها في الجسم، يمكن أن تتراكم السوائل، مما يؤدي إلى التورم، وإذا بدت عيناك منتفختين بانتظام، حتى بعد النوم جيدا والشعورك بالراحة فقد يكون ذلك علامة على وجود خلل في وظائف الكلى.تورم الساقين والكاحليناحتباس السوائل هو أحد الأعراض الشائعة لمشاكل الكلى عندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح، تتراكم كميات زائدة من الصوديوم والسوائل في الجسم، مما يتسبب في تورم القدمين والكاحلين والساقين، وفي حين أن التورم الخفيف يمكن أن يحدث بسبب الوقوف لفترات طويلة، فإن التورم المستمر الذي لا يزول قد يشير إلى مرض الكلى.تقلصات العضلاتقد تشير التقلصات العضلية المتكررة، وخاصة في الساقين، إلى خلل في توازن الإلكتروليتات الناجم عن مرض الكلى، حيث تنظم الكلى المعادن الأساسية مثل الكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم، وعندما لا تعمل بشكل جيد، تخرج هذه المعادن عن التوازن، مما يؤدي إلى تقلصات مؤلمة وتشنجات عضلية.تغيرات في لون البول أو قوامهيشير البول إلى الكثير عن صحة الكلى لديك، لذلك إذا لاحظت أيًا من التغييرات التالية، فقد يكون ذلك بمثابة علامة تحذيرية:بول رغوي، قد يشير هذا إلى وجود كمية زائدة من البروتين في البول.بول داكن أو بني، قد يكون علامة على الجفاف أو وجود دم في البول.بول كريه الرائحة، قد يشير إلى وجود عدوى أو مشاكل في الكلى.انتبه لأي تغييرات غير عادية في البول واستشر الطبيب إذا كان هناك شيء لا يبدو على ما يرام.آلام أسفل الظهرغالبًا ما تسبب مشاكل الكلى ألمًا في أسفل الظهر، وخاصةً في جانب واحد، فقد يكون هذا الألم خفيفًا ومستمرًا أو حادًا في حالات التهابات الكلى أو الحصوات، فإذا لم يكن ألم ظهرك مرتبطًا بإصابة أو إجهاد عضلي، فمن المهم التحقق مما إذا كانت كليتيك هي السبب.ضغط دم مرتفعترتبط الكليتان بضغط الدم ارتباطًا وثيقًا، وتساعد الكليتان في تنظيم ضغط الدم من خلال الحفاظ على التوازن الصحيح للسوائل والصوديوم في الجسم، وعندما تتوقف الكليتان عن العمل بشكل صحيح، يمكن أن يرتفع ضغط الدم، مما يضع ضغطًا إضافيًا على قلبك والأوعية الدموية، وبدوره يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى المزيد من الضرر للكلى، مما يخلق حلقة مفرغة خطيرة. (اليوم السابع)