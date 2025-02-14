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صحة

خبير يؤكد.. صحتك بخير إذا كنت تستطيع رفع هذه الأوزان

Lebanon 24
14-02-2025 | 06:15
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تساهم تمارين حمل الأوزان في تقليل نسبة الدهون وحرق السعرات الحرارية، وزيادة كتلة العضلات الهزيلة.

يقول الطبيب بيتر عطية، إن إدخال حمل الأوزان في روتين اللياقة البدنية الخاص بك سيؤتي ثماره الصحية على المدى الطويل.
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ووفقا لخبير طول العمر، فإن أحد التمارين التي تعد مؤشرا جيدا على مدى صحتك عندما تتقدم في السن هو القدرة على حمل الوزان.

وأضاف أن "المرأة في الأربعينيات من عمرها يجب أن تكون قادرة على حمل 75 بالمئة من وزن جسمها لمدة دقيقة".

وبحسب عطية فإن القواعد مختلفة بعض الشيء بالنسبة للرجال.

وقال إن الرجال يجب أن يكونوا قادرين على حمل 100 بالمئة من وزن أجسامهم لمدة 60 ثانية كاملة.

وفي حال الفشل نصح عطية الرجال والنساء بتجريب أوزان يمكن رفعها في البداية ثم زيادتها تدريجيا.

ونصح بتمرينه المفضل قائلا: "هذه واحدة من مجموعاتي المفضلة، حمل وزن ثقيل لمدة 30 ثانية، والراحة لمدة 30 ثانية، وتكرار ذلك 20 مرة". (سكاي نيوز)
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