ما تأثير الساعة البيولوجية على عادات الأكل لدى المراهقين؟

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كشف فريق من الباحثين من مستشفى ماساتشوستس العام ومستشفى بريغهام، وكلية الطب "وارن ألبرت" بجامعة براون عن دور الساعة البيولوجية في تحديد عادات الأكل لدى المراهقين.وشارك في الدراسة 51 مراهقًا تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عامًا، وقُسّموا إلى 3 مجموعات حسب مؤشر كتلة الجسم (BMI). تم ضبط دورة النوم والاستيقاظ لديهم على 28 ساعة، مع التحكم في الإضاءة ومنع المؤثرات الزمنية مثل الساعات وأشعة الشمس.ووجد الباحثون أن المراهقين الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة يستهلكون سعرات حرارية أكثر في الساعات المتأخرة من اليوم مقارنة بالمشاركين ذوي الوزن الصحي. كما تبين أن التغيرات في الساعة البيولوجية تؤثر على استهلاك الطعام، حيث بلغ تناول السعرات ذروته في فترة بعد الظهر والمساء.وأشار الدكتور فرانك شير إلى أن هذه الدراسة هي الأولى التي تثبت أن توقيت تناول الطعام يتأثر بالساعة البيولوجية الداخلية للجسم. كما أضاف أن الدراسة تفتح المجال لفهم العلاقة بين الإيقاعات اليومية والتحكم في الوزن بشكل أعمق، ما قد يساعد في تحسين استراتيجيات التغذية لصحة المراهقين. (روسيا اليوم)