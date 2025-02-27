Advertisement

صحة

هل تعلم كم مرة يجب أن تغسل مناشفك؟

Lebanon 24
27-02-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1326826-638762804949302224.png
Doc-P-1326826-638762804949302224.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف خبراء من موقع Which؟ عن عدد المرات المثالية لغسل المناشف، محذرين من أن الإفراط في الغسيل قد يكون أحد أسباب تلفها.
يوصي الخبراء بغسل المناشف بعد كل 3 إلى 5 مرات من الاستخدام، بشرط تعليقها وتركها لتجف تماما بين كل مرة. ومع ذلك، يعتمد التكرار على عوامل مختلفة، مثل الغرض من استخدامها وعدد أفراد الأسرة ووجود أطفال أو حيوانات أليفة في المنزل.
Advertisement

ووفقا لمعهد التنظيف الأمريكي، فإن غسل المناشف مرة واحدة أسبوعيا قد يكون كافيا، خاصة لمناشف اليد. ولكن إذا كنت تستخدمها لتجفيف وجهك، أو تعيش في منزل مزدحم، فمن الأفضل غسلها بعد كل استخدام أو اثنين.
ومع مرور الوقت، قد تصبح المناشف خشنة، ولكن بعض الخطوات البسيطة يمكن أن تساعد في الحفاظ على نعومتها:

- نقعها في مزيج من الماء والخل الأبيض (كوب من الخل لكل 4 أكواب من الماء) لاستعادة مرونتها.

- غسلها عند 40 درجة مئوية بدلا من 60 درجة، مع التأكد من عدم تحميل الغسالة بالكامل حتى تتحرك المناشف بحرية.

- تجنب استخدام منعم الأقمشة، لأنه قد يقلل من قدرتها على الامتصاص.

- استخدام كمية أقل من المنظفات، ثم رجّ المناشف بعد الغسيل للحفاظ على نعومتها. (روسيا اليوم)
 

صحة

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:18 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:51 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
00:30 | 2025-02-28
00:00 | 2025-02-28
23:30 | 2025-02-27
15:30 | 2025-02-27
13:00 | 2025-02-27
10:53 | 2025-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24