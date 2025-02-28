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صحة

لا تفوّتها.. 5 وصفات بخل التفاح لفقدان الوزن

Lebanon 24
28-02-2025 | 03:35
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من المعروف أن خل التفاح يساعد على فقدان الوزن، ولكن هناك طرق لاستخدامه تجعله أكثر فعالية في حرق الدهون المتراكمة بالجسم، وفقًا لموقع "Times of india".
 
فما هي أهم وصفات خل التفاح للتخسيس:
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1- شرب الماء الدافئ بخل التفاح
 تناول كوب من الماء الدافئ الممزوج بملعقتين كبيرتين من خل التفاح على الريق يساهم في إنقاص الوزن عن طريق:
- تعزيز عملية التمثيل الغذائي.
- رفع معدل حرق الدهون.
- إبطاء عملية الهضم، مما يساعد على الشعور بالشبع والامتلاء.
- الحفاظ على ترطيب الجسم.
- زيادة الشعور بالطاقة طوال اليوم.
ويساعد خل التفاح على حرق دهون الجسم، بفضل محتواه العالي من حمض الأسيتيك.
ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة من شرب الماء الدافئ بخل التفاح، يُنصح بعدم تناول وجبة الإفطار إلا بعد مرور فترة تتراوح بين 20 و30 دقيقة من احتسائه.
وبإضافة ملعقة صغيرة من عسل النحل إلى هذا المشروب، ترتفع قيمته الغذائية ويتحسن مذاقه.

2- تناول الشوربة بخل التفاح
 يُنصح بإضافة خل التفاح إلى حسائك المفضل في وجبة الغداء، لأن أحماضه تساهم في تحسين الهضم، بما في ذلك الدهون، ودعم حركة الأمعاء ومنع الانتفاخ والشعور بالشبع سريعًا، مما يقلل السعرات الحرارية المستهلكة عند تناول الطعام.

3- تتبيل السلطة بخل التفاح
 إذا كنت ترغب في تحسين مذاق السلطة دون إكسابها سعرات حرارية عالية، أضف إليها ملعقتين كبيرتين من خل التفاح مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من الخردل والقليل من الملح والفلفل الأسود.
وتناول السلطة المتبلة بصلصة خل التفاح يساهم في تنظيم مستويات سكر الدم ومنع ارتفاع الإنسولين وزيادة الشعور بالشبع لساعات طويلة.

4- تناول الشاي بخل التفاح
 يمكن الحصول على فوائد خل التفاح لفقدان الوزن عن طريق إضافة ملعقتين كبيرتين منه إلى شاي الأعشاب، مثل الزنجبيل والبابونج، لأن هذا المزيج يتميز بخصائصه المضادة للالتهابات، بالإضافة إلى قدرته على تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتحسين الهضم والوقاية من الانتفاخ وضبط سكر الدم والسيطرة على الشهية.

5- تناول الماء مع الخيار والنعناع وخل التفاح
 للحفاظ على ترطيب الجسم وتجديد نشاطه وتنقيته من السموم التي تعيق فقدان الوزن، احرص على تناول الماء مع الخيار والنعناع وخل التفاح، لأن هذا المشروب يساعد أيضًا على تثبيط الشهية وتعزيز عملية التمثيل الغذائي. (الكونسيلتو)
 
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