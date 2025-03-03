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صحة

لزيادة مدة صلاحية المكسرات.. اتبع هذه النصائح

Lebanon 24
03-03-2025 | 12:37
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تعتبر المكسرات من الأطعمة التي يقبل الكثير من الأشخاص على تناولها خلال شهر رمضان المبارك، نظرًا لمذاقها اللذيذ وتعدد طرق استخدامها في تحضير المشروبات والحلويات الرمضانية.
ولزيادة مدة صلاحية المكسرات، استعرض موقع "NDTV" عددًا من الطرق المفيدة. فما هي أبرزها؟
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1- وضع المكسرات في حاويات
من الأفضل وضع المكسرات في حاويات محكمة الغلق، لحمايتها من الهواء والرطوبة، ومن ثم الحفاظ عليها طازجة ومقرمشة لفترة طويلة.

2- تخزين المكسرات في الثلاجة
يمكن زيادة مدة صلاحية المكسرات عن طريق الاحتفاظ بها في الثلاجة أو الفريزر، لأن التبريد يساعد على إبطاء عملية الأكسدة، مما يحميها من التعفن.

3- وضع المكسرات في مكان بارد وجاف
تخزين المكسرات في مكان بارد وخاف يساعد على زيادة مدة صلاحيتها، لأن تعرضها بشكل مباشرة لأشعة الشمس يسرع من عمليته تلفها وتحلل الزيوت الموجودة بها.

4- الاحتفاظ بالمكسرات في أكياس التخزين
قبل وضع المكسرات في الأكياس التخزين، يجب إزالة الهواء الزائد منها في البداية، لحمايتها من الأكسدة.

5- تحميص المكسرات قبل التخزين
يساعد تحميص المكسرات بشكل بسيط قبل تخزينها بإحدى الطرق السابقة على إزالة الرطوبة الزائدة منها، مما يقلل من نمو العفن بها. (الكونسيلتو)
 
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