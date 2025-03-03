لزيادة مدة صلاحية المكسرات.. اتبع هذه النصائح

تعتبر المكسرات من الأطعمة التي يقبل الكثير من الأشخاص على تناولها خلال شهر رمضان المبارك، نظرًا لمذاقها اللذيذ وتعدد طرق استخدامها في تحضير المشروبات والحلويات الرمضانية.

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ولزيادة مدة صلاحية المكسرات، استعرض موقع "NDTV" عددًا من الطرق المفيدة. فما هي أبرزها؟من الأفضل وضع المكسرات في حاويات محكمة الغلق، لحمايتها من الهواء والرطوبة، ومن ثم الحفاظ عليها طازجة ومقرمشة لفترة طويلة.يمكن زيادة مدة صلاحية المكسرات عن طريق الاحتفاظ بها في الثلاجة أو الفريزر، لأن التبريد يساعد على إبطاء عملية الأكسدة، مما يحميها من التعفن.تخزين المكسرات في مكان بارد وخاف يساعد على زيادة مدة صلاحيتها، لأن تعرضها بشكل مباشرة لأشعة الشمس يسرع من عمليته تلفها وتحلل الزيوت الموجودة بها.قبل وضع المكسرات في الأكياس التخزين، يجب إزالة الهواء الزائد منها في البداية، لحمايتها من الأكسدة.يساعد تحميص المكسرات بشكل بسيط قبل تخزينها بإحدى الطرق السابقة على إزالة الرطوبة الزائدة منها، مما يقلل من نمو العفن بها. (الكونسيلتو)