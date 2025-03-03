15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
11
o
زحلة
9
o
بعلبك
-1
o
بشري
11
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
لزيادة مدة صلاحية المكسرات.. اتبع هذه النصائح
Lebanon 24
03-03-2025
|
12:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعتبر المكسرات من الأطعمة التي يقبل الكثير من الأشخاص على تناولها خلال شهر رمضان المبارك، نظرًا لمذاقها اللذيذ وتعدد طرق استخدامها في تحضير المشروبات والحلويات الرمضانية.
ولزيادة مدة صلاحية المكسرات، استعرض موقع "NDTV" عددًا من الطرق المفيدة. فما هي أبرزها؟
Advertisement
1- وضع المكسرات في حاويات
من الأفضل وضع المكسرات في حاويات محكمة الغلق، لحمايتها من الهواء والرطوبة، ومن ثم الحفاظ عليها طازجة ومقرمشة لفترة طويلة.
2- تخزين المكسرات في الثلاجة
يمكن زيادة مدة صلاحية المكسرات عن طريق الاحتفاظ بها في الثلاجة أو الفريزر، لأن التبريد يساعد على إبطاء عملية الأكسدة، مما يحميها من التعفن.
3- وضع المكسرات في مكان بارد وجاف
تخزين المكسرات في مكان بارد وخاف يساعد على زيادة مدة صلاحيتها، لأن تعرضها بشكل مباشرة لأشعة الشمس يسرع من عمليته تلفها وتحلل الزيوت الموجودة بها.
4- الاحتفاظ بالمكسرات في أكياس التخزين
قبل وضع المكسرات في الأكياس التخزين، يجب إزالة الهواء الزائد منها في البداية، لحمايتها من الأكسدة.
5- تحميص المكسرات قبل التخزين
يساعد تحميص المكسرات بشكل بسيط قبل تخزينها بإحدى الطرق السابقة على إزالة الرطوبة الزائدة منها، مما يقلل من نمو العفن بها. (الكونسيلتو)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد مهاجمته الشرع.. بطل مسلسل "الهيبة" السوري يُعلّق على ما يحصل في جرمانا (صورة)
Lebanon 24
بعد مهاجمته الشرع.. بطل مسلسل "الهيبة" السوري يُعلّق على ما يحصل في جرمانا (صورة)
03:08 | 2025-03-03
03/03/2025 03:08:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"نحنا برمضان شو هاللبس".. ابنة الفنانة نوال الزغبي تُثير غضب الجمهور بإطلالتها (صور)
Lebanon 24
"نحنا برمضان شو هاللبس".. ابنة الفنانة نوال الزغبي تُثير غضب الجمهور بإطلالتها (صور)
02:47 | 2025-03-03
03/03/2025 02:47:59
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعتين من وفاته طرح سؤالا عن الضاحية الجنوبية.. حادث سير ينهي حياة مُنشد "الثورة السورية"
Lebanon 24
قبل ساعتين من وفاته طرح سؤالا عن الضاحية الجنوبية.. حادث سير ينهي حياة مُنشد "الثورة السورية"
15:34 | 2025-03-03
03/03/2025 03:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نجيم تثير تفاعلاً بمنشورها عن "تحت سابع أرض".. هذا ما قالته
Lebanon 24
نادين نجيم تثير تفاعلاً بمنشورها عن "تحت سابع أرض".. هذا ما قالته
06:53 | 2025-03-03
03/03/2025 06:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم واسع على مسلسل "بالدم".. فكرته مسروقة من قصة حقيقية!
Lebanon 24
هجوم واسع على مسلسل "بالدم".. فكرته مسروقة من قصة حقيقية!
02:29 | 2025-03-03
03/03/2025 02:29:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:00 | 2025-03-03
مشروبات ضارة بعد الإفطار.. تجنبوها
10:26 | 2025-03-03
لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام.. إليكم هذه النصائح المفيدة
07:12 | 2025-03-03
منتج يزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة!
02:05 | 2025-03-03
لتحسين دورة النوم.. إتبعوا هذه الحيل البسيطة
00:06 | 2025-03-03
هكذا يؤثر الاستحمام المفرط على صحة بشرتك
23:00 | 2025-03-02
تأثير الروائح العطرية على الحالة المزاجية والأداء
فيديو
"العصمة كانت في ايدي".. ممثلة شهيرة تعترف بزواجها من رجل متزوج دون علم زوجته (فيديو)
Lebanon 24
"العصمة كانت في ايدي".. ممثلة شهيرة تعترف بزواجها من رجل متزوج دون علم زوجته (فيديو)
02:25 | 2025-03-03
04/03/2025 00:36:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا اللي طلبت الطلاق".. أحمد فهمي يكشف سراً عن زواجه بهنا الزاهد والأخيرة تعلّق: "بلا أخلاق" (فيديو)
Lebanon 24
"أنا اللي طلبت الطلاق".. أحمد فهمي يكشف سراً عن زواجه بهنا الزاهد والأخيرة تعلّق: "بلا أخلاق" (فيديو)
23:44 | 2025-03-02
04/03/2025 00:36:05
Lebanon 24
Lebanon 24
من بين الأفضل.. Vivo تروّج لهاتفها الجديد وهذه ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
من بين الأفضل.. Vivo تروّج لهاتفها الجديد وهذه ميزاته (فيديو)
04:00 | 2025-03-01
04/03/2025 00:36:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24