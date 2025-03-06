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صحة

هل يساعد تناول البرتقال في تحسين المزاج والذاكرة؟

Lebanon 24
06-03-2025 | 00:02
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كشفت دراسة حديثة من كلية الطب بجامعة هارفارد ومستشفى ماساتشوستس العام أن تناول البرتقال يومياً يمكن أن يقلل من خطر الاكتئاب بنسبة تصل إلى 20%.

واستندت الدراسة إلى بيانات من أكثر من 100,000 امرأة وركزت على تأثير الحمضيات في تحسين المزاج مقارنة بالفواكه الأخرى مثل التفاح والموز. 
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البرتقال يعزز نمو بكتيريا الأمعاء التي تساعد في إنتاج السيروتونين والدوبامين، المواد الكيميائية المسؤولة عن تحسين المزاج.

ويحتوي البرتقال أيضًا على فيتامين ج الذي يعزز التواصل بين الخلايا العصبية ويسهم في تحسين وظائف الدماغ، بالإضافة إلى الحفاظ على صحة الأوعية الدموية مع تقدم العمر.

الدكتور راج ميهتا، المؤلف الرئيسي، أشار إلى أن البرتقال قد يصبح جزءًا من علاج الاكتئاب بجانب الأدوية التقليدية.

كما يحتوي البرتقال على فلافونويدات تدعم بكتيريا الأمعاء مثل (F. prausnitzii)، مما يعزز الذاكرة والأداء العقلي.

وبالرغم من النتائج الإيجابية، تحتاج الدراسة إلى مزيد من التجارب السريرية لتأكيد تأثير الحمضيات على تقليل خطر الاكتئاب . وتم نشر الدراسة في مجلة BMC Microbiome، مما يعزز الأبحاث حول الرابط بين صحة الأمعاء وصحة الدماغ.
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