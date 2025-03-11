19
o
بيروت
21
o
طرابلس
16
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
14
o
بعلبك
3
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
هل تؤثر القهوة على كبار السن؟
Lebanon 24
11-03-2025
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت دراسة جديدة نُشرت في مجلة Experimental Gerontology، أن شرب القهوة لا يضعف التحكم في التوازن أو الأداء الوضعي لدى كبار السن، خلافًا للاعتقاد السائد.
أُجريت الدراسة على 22 شخصًا بمتوسط عمر 68 عامًا، حيث خضعوا لاختبارات التوازن بعد تناول القهوة العادية، القهوة منزوعة الكافيين، مشروب وهمي، أو دون تناول أي سوائل.
Advertisement
أظهرت النتائج أن القهوة لم يكن لها تأثير كبير على التوازن أو
الوظائف
البدنية، رغم حدوث تعديلات طفيفة في التوازن لدى من شربوا القهوة المحتوية على الكافيين.
وخلص الباحثون إلى أن القهوة لا تسبب ضعفًا في التوازن لدى كبار السن الأصحاء، لكنها قد تؤثر على استراتيجيات الحفاظ على الوضع المستقيم. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
المشي الخفيف يحمي كبار السن
Lebanon 24
المشي الخفيف يحمي كبار السن
11/03/2025 09:17:53
11/03/2025 09:17:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي أسباب ضعف الذاكرة لدى كبار السن؟
Lebanon 24
ما هي أسباب ضعف الذاكرة لدى كبار السن؟
11/03/2025 09:17:53
11/03/2025 09:17:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي أسباب نزيف الأنف المتكرر لدى كبار السن؟ دراسة تُجيب
Lebanon 24
ما هي أسباب نزيف الأنف المتكرر لدى كبار السن؟ دراسة تُجيب
11/03/2025 09:17:53
11/03/2025 09:17:53
Lebanon 24
Lebanon 24
السلطات الأوكرانية تفرض عقوبات على الرئيس الأوكراني السابق بوروشينكو و3 من كبار الأثرياء (سكاي نيوز)
Lebanon 24
السلطات الأوكرانية تفرض عقوبات على الرئيس الأوكراني السابق بوروشينكو و3 من كبار الأثرياء (سكاي نيوز)
11/03/2025 09:17:53
11/03/2025 09:17:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
لتقليل التهاب المفاصل في 8 أسابيع.. اليكم هذا النظام الغذائي البسيط
Lebanon 24
لتقليل التهاب المفاصل في 8 أسابيع.. اليكم هذا النظام الغذائي البسيط
01:00 | 2025-03-11
11/03/2025 01:00:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تصيب الملايين.. سبب خفي وغامض لأعراض معوية مزعجة!
Lebanon 24
تصيب الملايين.. سبب خفي وغامض لأعراض معوية مزعجة!
17:00 | 2025-03-10
10/03/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
النوم لساعات طويلة.. ما علاقته بالأمراض الخطيرة؟
Lebanon 24
النوم لساعات طويلة.. ما علاقته بالأمراض الخطيرة؟
15:00 | 2025-03-10
10/03/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في 8 أسابيع.. نظام غذائي بسيط يمكن أن يقلل التهاب المفاصل
Lebanon 24
في 8 أسابيع.. نظام غذائي بسيط يمكن أن يقلل التهاب المفاصل
11:46 | 2025-03-10
10/03/2025 11:46:54
Lebanon 24
Lebanon 24
احتلّ المرتبة الثانيّة بعد "كورونا".. مرض خطير ينتشر من جديد وهذا عدد المصابين به
Lebanon 24
احتلّ المرتبة الثانيّة بعد "كورونا".. مرض خطير ينتشر من جديد وهذا عدد المصابين به
09:01 | 2025-03-10
10/03/2025 09:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آذار "سيزيد الطين بلة"... الأب إيلي خنيصر عن الطقس: خطرٌ يُهدّد صيف اللبنانيين
Lebanon 24
آذار "سيزيد الطين بلة"... الأب إيلي خنيصر عن الطقس: خطرٌ يُهدّد صيف اللبنانيين
08:28 | 2025-03-10
10/03/2025 08:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حالتها حرجة"... فنانة شهيرة مُحتجزة لدى جارتها؟!
Lebanon 24
"حالتها حرجة"... فنانة شهيرة مُحتجزة لدى جارتها؟!
11:00 | 2025-03-10
10/03/2025 11:00:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان تُعلّق على فيديو نور علي وهي تبكي... هذا ما قالته (صورة)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان تُعلّق على فيديو نور علي وهي تبكي... هذا ما قالته (صورة)
09:10 | 2025-03-10
10/03/2025 09:10:01
Lebanon 24
Lebanon 24
خسر 15 فرداً من عائلته.. ممثل سوريّ يشنّ هجوماً على أحمد الشرع ويُحذّره من أمرٍ خطير
Lebanon 24
خسر 15 فرداً من عائلته.. ممثل سوريّ يشنّ هجوماً على أحمد الشرع ويُحذّره من أمرٍ خطير
07:57 | 2025-03-10
10/03/2025 07:57:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تحضر له "كهرباء لبنان"
Lebanon 24
هذا ما تحضر له "كهرباء لبنان"
14:50 | 2025-03-10
10/03/2025 02:50:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
01:00 | 2025-03-11
لتقليل التهاب المفاصل في 8 أسابيع.. اليكم هذا النظام الغذائي البسيط
17:00 | 2025-03-10
تصيب الملايين.. سبب خفي وغامض لأعراض معوية مزعجة!
15:00 | 2025-03-10
النوم لساعات طويلة.. ما علاقته بالأمراض الخطيرة؟
11:46 | 2025-03-10
في 8 أسابيع.. نظام غذائي بسيط يمكن أن يقلل التهاب المفاصل
09:01 | 2025-03-10
احتلّ المرتبة الثانيّة بعد "كورونا".. مرض خطير ينتشر من جديد وهذا عدد المصابين به
08:09 | 2025-03-10
علاقة بين التبول المتكرر والتهاب المفاصل
فيديو
"خرابة بيوت وفاتنة ست اليأس".. هكذا وصف رامز جلال ضيفته الجميلة (فيديو)
Lebanon 24
"خرابة بيوت وفاتنة ست اليأس".. هكذا وصف رامز جلال ضيفته الجميلة (فيديو)
01:12 | 2025-03-11
11/03/2025 09:17:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إخفاء حمل زوجته ايمي سمير غانم.. هكذا برر حسن الرداد السبب (فيديو)
Lebanon 24
بعد إخفاء حمل زوجته ايمي سمير غانم.. هكذا برر حسن الرداد السبب (فيديو)
03:23 | 2025-03-10
11/03/2025 09:17:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. فنان مصري يعترف بزواجه وطلاقه من دانا الحلبي: اتبهدلت بهدلة (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. فنان مصري يعترف بزواجه وطلاقه من دانا الحلبي: اتبهدلت بهدلة (فيديو)
03:11 | 2025-03-10
11/03/2025 09:17:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24