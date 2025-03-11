هل تؤثر القهوة على كبار السن؟

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أظهرت دراسة جديدة نُشرت في مجلة Experimental Gerontology، أن شرب القهوة لا يضعف التحكم في التوازن أو الأداء الوضعي لدى كبار السن، خلافًا للاعتقاد السائد.أُجريت الدراسة على 22 شخصًا بمتوسط عمر 68 عامًا، حيث خضعوا لاختبارات التوازن بعد تناول القهوة العادية، القهوة منزوعة الكافيين، مشروب وهمي، أو دون تناول أي سوائل.أظهرت النتائج أن القهوة لم يكن لها تأثير كبير على التوازن أو البدنية، رغم حدوث تعديلات طفيفة في التوازن لدى من شربوا القهوة المحتوية على الكافيين.وخلص الباحثون إلى أن القهوة لا تسبب ضعفًا في التوازن لدى كبار السن الأصحاء، لكنها قد تؤثر على استراتيجيات الحفاظ على الوضع المستقيم. (ارم نيوز)