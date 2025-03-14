دراسة تكشف مفاجآت جديدة عن تأثير الزواج على الوزن

بحث فريق من العلماء البولنديين في تأثير على الصحة البدنية، مستندين إلى بيانات شاملة لتحليل العلاقة بين الحالة الاجتماعية والتغيرات في الوزن.

Advertisement

وحلّل العلماء بيانات ما يقرب من 2500 شخص، حيث تمتع 35% منهم بوزن صحي، بينما عانى 38% من الوزن، وأصيب 26% بالسمنة.



ووجدوا أن الرجال المتزوجين أكثر عرضة للإصابة بالسمنة بمقدار 3.2 مرة مقارنة بغير المتزوجين. وفي المقابل، لم تجد الدراسة أي علاقة واضحة بين والسمنة لدى النساء، وهو ما أرجعه العلماء إلى "الاختلافات الثقافية" في النظرة إلى السمنة بين الجنسين.

وبيّنت النتائج أن خطر الإصابة بالسمنة المفرطة يرتفع بنسبة 62% لدى الرجال المتزوجين، مقابل 39% لدى النساء المتزوجات. كما أظهرت الدراسة أن كل عام من التقدم في العمر خطر السمنة بنسبة 6% لدى النساء، و4% لدى الرجال.



وأوضحت الدكتورة أليشا تشيتشا-ميكولايتشيك، الباحثة الرئيسية في الدراسة من لأمراض القلب في وارسو، أن "العمر والحالة الاجتماعية يلعبان دورا رئيسيا في الوزن أو السمنة لدى البالغين، بغض النظر عن الجنس".



وتعد هذه الدراسة امتدادا لأبحاث سابقة كشفت أن قد يؤثر على وزن الأزواج، حيث وجد بحث صيني أجري العام الماضي أن المتزوجين يكتسبون وزنا إضافيا خلال السنوات الخمس الأولى من ، بسبب استهلاكهم سعرات حرارية أعلى وانخفاض مستويات نشاطهم البدني. وتبين أن الرجال يكتسبون وزنا إضافيا بنسبة 5.2% بعد ، مع في معدلات السمنة بنسبة 2.5%. (روسيا اليوم)