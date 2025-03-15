تعديلات بسيطة.. اليكم ما يجب فعله للتخفيف من صعوبة الاستيقاظ صباحا

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يعاني الكثيرون من صعوبة الاستيقاظ في ، حتى بعد الحصول على ساعات نوم كافية، مما يؤثر على إنتاجيتهم وجودة حياتهم.ومع ذلك، يمكن لبعض التعديلات البسيطة على نمط الحياة أن تساعد في تحسين جودة وتسهيل عملية الاستيقاظ دون الشعور بالتعب.ونقل موقع "هيلث لاين" عن خبراء الصحة قولهم إن الشعور بالإرهاق عند الاستيقاظ قد يكون ناتجا عن عدة عوامل، مثل عدم الحصول على قسط كاف من (يحتاج البالغون إلى 7 ساعات على الأقل من النوم)، أو استخدام الإلكترونية قبل ، أو تناول المنبهات كالقهوة والشاي في وقت متأخر ، أو المتقطع.جرّب هذه التعديلات البسيطةتعاني من التعب الشديد عند الاستيقاظ، إليك بعض الطرق التي قد تساعدك في التغلب على هذه المشكلة:• الالتزام نوم منتظم:يعد في وقت محدد والاستيقاظ في نفس يوميا، حتى في العطلات، من العوامل المهمة التي تساعد على التكيف مع دورة نوم صحية، مما يسهل عملية الاستيقاظ دون الشعور بالإرهاق.• تجنب العادات المؤثرة على جودة النوم:هناك بعض العادات التي قد تعيق حصولك على نوم جيد، حيث ينصح الخبراء بالابتعاد عن استخدام الهواتف أو مشاهدة الشاشات قبل مباشرة، أو القيلولة الطويلة أثناء النهار.• الابتعاد عن زر "الغفوة":يؤدي الضغط على زر "الغفوة" وإعادة ضبط المنبه عدة مرات إلى تجزئة ، مما يزيد من الشعور بالتعب خلال اليوم. لذا، يُنصح بوضع المنبه في مكان بعيد عن السرير لإجبار نفسك على النهوض.• تبني نظام غذائي صحي:أظهرت بعض الدراسات أن تناول الأطعمة الطبيعية قد يساعد في تحسين جودة .• ممارسة التمارين الرياضية بانتظام:تساعد التمارين الرياضية في تحسين جودة وتقليل الأرق، لكن من الأفضل ممارسة التمارين المعتدلة.وأظهرت دراسات أن التمارين العنيفة قبل قد تؤثر سلبا على جودة .• التعرض للضوء الطبيعي صباحا:يساعد التعرض لضوء الشمس في الباكر على تنظيم الساعة البيولوجية للجسم، مما يسهل عملية الاستيقاظ بشكل طبيعي. يمكن ترك ستائر النافذة مفتوحة جزئيا بحيث يسمح الضوء الطبيعي بالتسلل إلى الغرفة.