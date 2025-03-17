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صحة

بسبب قبلة.. طفل يفقد عينه

Lebanon 24
17-03-2025 | 09:00
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انقلبت حياة طفل صغير رأسًا على عقب عندما أكد الأطباء إصابته بالهربس في عينه بسبب قبلة.

ففي آب الماضي، لاحظت ميشيل سايمان في البداية شيئًا غريبًا ينمو في عين ابنها البالغ من العمر 16 شهرًا آنذاك، مُرجّحةً أن يكون التهابًا واضحًا في العين، لكن قطرات المضادات الحيوية لم تُجدِ نفعًا.
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ومع تفاقم العدوى، تم استدعاء أخصائي حيث شخّص إصابة جوان بفيروس الهربس البسيط (HSV)، قائلين إن شخصًا لديه قرحة برد نشطة في فمه ربما قبّل الطفل على عينه أو حولها.

وخسر طفل يبلغ من العمر عامين قدرته على الرؤيه بعينه بسبب قبلة وذلك بعد إصابته بعدوي فيروسية خطيرة بسبب فيروس الهربسوبدأت معاناة الطفل قبل سبعة أشهر في ناميبيا عندما قبل الطفل شخصا يعاني من قرحة بالفم عين الطفل مما ادى الى اصابته بالفيروس و سوء حالته حيث التهبت عينه بشكل متسارع ادي الى ضعف شديد في مجال الرؤية واستلزم نقله للمستشفي بحسب موقع DAILYMAIL.

وينتظر الطفل حاليا اجراء جراحة عاجلة لانقاذ ما يمكن من عينه.

وفيروس الهربس الفموي هو فيروس شديد العدوي ينتشر على الفم ويمكن انتقاله بشكل سهل من شخص الى اخر من خلال التقبيل أو اي شكل من أشكال الاتصال المباشر مما يشكل خطرا كبيرا خاصة على الأطفالوبحسب منظمة الصحة العالمية WHO فالهربس هو عدوى شائعة يمكن أن تُسبب نفاطات أو قرحات مؤلمة.

وتنتشر العدوى في المقام الأول عن طريق ملامسة الجلد للجلد. ويمكن علاج المرض ولكن لا يمكن شفاؤه.وهناك نمطان من فيروس الهربس البسيط. وينتشر النمط 1 في الغالب عن طريق الاتصال الفموي ويتسبب في العدوى داخل الفم أو حوله (الحلأ الفموي أو قروح البرد)، كما يمكن أن يسبب الحلأ التناسلي. ويُصاب معظم البالغين بفيروس الحلأ البسيط من النمط 1. وينتشر النمط 2 عن طريق الاتصال الجنسي ويسبب الهربس التناسلي. ومعظم الأشخاص لا يُصابون بأعراض أو يصابون بأعراض خفيفة.(الكونسيلتو)
 
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