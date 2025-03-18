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صحة

مؤشرات تدل على بطء عمليات التمثيل الغذائي في الجسم

Lebanon 24
18-03-2025 | 03:29
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تعتبر تفاعلات التمثيل الغذائي من أهم العمليات التي تحصل في أجسامنا للبقاء على قيد الحياة، وأي خلل في هذه التفاعلات قد يتسبب بمشكلات صحية ويؤثر على الأعضاء الرئيسية في الجسم.
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تشير بعض الدراسات الطبية إلى أن الشعور الدائم بالتعب بدون سبب واضح قد يكون مؤشرا على بطء عملية التمثيل الغذائي في الجسم، فعندما تكون عمليات التمثيل الغذائي بطيئة لا يحصل الجسم على الطاقة اللازمة، ويشعر الشخص بالتعب والإرهاق والنعاس دوما.

جفاف الجلد:

غالبا ما يصبح الجلد جافا وباهتا خلال موسم البرد، ولكن إذا لوحظ جفاف الجلد بشكل مستمر، فقد يكون ذلك علامة على نقص هرمون الغدة الدرقية، ومن المعروف أن عدم إنتاج كمية كافية من الهرمونات بواسطة هذه الغدة قد يؤدي إلى جفاف الجلد وتباطؤ عملية التمثيل الغذائي، لذا ينصح في هذه الحالة مراجعة الطبيب وإجراء فحوصات الدم اللازمة.

زيادة الوزن:

إذا كنت تتناول نظاما غذائيا صحيا، وتلتزم بتناول السعرات الحرارية اليومية، وتمارس نشاطا بدنيا كافيا، ولكنك لا تزال تكتسب وزنا، فقد يكون التمثيل الغذائي البطيء هو السبب، وهذا يعني أن جسمك يطلق الطاقة من الطعام بشكل أبطأ من اللازم ولا يحرق السعرات الحرارية بسرعة، وبالتالي فإن الطاقة في الجسم التي لا يتم إنفاقها بالشكل الصحيح وتتحول إلى احتياطيات من الدهون التي تسبب السمنة.


الحساسية الزائدة للبرد:

قد تشير الحساسية المتزايدة للبرد (على سبيل المثال، إذا كنت تشعر بالبرد حتى في درجات حرارة مرتفعة إلى حد ما) إلى اضطراب في التمثيل الغذائي .

ينتج جسمنا الحرارة نتيجة للعمليات الأيضية، مما يعني أن انخفاض درجة حرارة الجسم قد يشير إلى أن هذه العمليات تسير ببطء أكثر.

تشير الأبحاث إلى أنه مع عدم كفاية إنتاج هرمونات الغدة الدرقية، وكذلك مع السمنة، تنخفض درجة حرارة الجسم غالبا - ويحدث هذا بسبب تباطؤ عملية التمثيل الغذائي.

تقلبات المزاج:

يتغير مزاج الجميع من وقت لآخر، لكن التغييرات الحادة والمفاجئة في الحالة العاطفية يمكن أن تشير أيضا إلى بطء عملية التمثيل الغذائي.

عندما يتباطأ التمثيل الغذائي، نشعر بفقدان القوة، وغالبا ما يكون ذلك مصحوبا بخلل هرموني، وكل هذا يمكن أن يسبب الانزعاج والشعور بعدم الرضا عن الذات، وتؤكد الأبحاث أن التمثيل الغذائي البطيء يمكن أن يؤدي أيضا إلى إثارة الاضطرابات النفسية، بما في ذلك عدم استقرار الحالة المزاجية. (روسيا اليوم)
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