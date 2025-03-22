فصائل دم تزيد خطر الإصابة بالسرطان.. تعرف عليها

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في الوقت نفسه، قد تحمي فصيلة O سالب أو موجب من الإصابة بسرطان البنكرياس. أظهرت الأبحاث أن أصحاب فصائل A وB وAB قد يكونون أكثر عرضة للإصابة ببعض أنواع السرطان القاتلة.في الوقت نفسه، قد تحمي فصيلة O سالب أو موجب من الإصابة بسرطان البنكرياس.

ووجدت دراسة حديثة أجريت على 50 ألف شخص أن أصحاب فصائل A وB وAB أكثر عرضة للإصابة بسرطان المعدة بنسبة 55 بالمئة، مقارنةً بأصحاب فصيلة O.



ووجدت الدراسة أن أصحاب فصيلة A أكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء.

ووجدت دراسة أخرى، أُجريت عام 2016 على ما يقرب من 18000 بالغ، أن أصحاب فصيلة AB لديهم احتمالية للإصابة بسرطان الكبد بنسبة 45 بالمئة.



ووجدت الدراسة نفسها أن أصحاب فصيلتي O وAB لديهم احتمالية أقل للإصابة بسرطان البنكرياس.



وتشير إحدى النظريات إلى أن فصائل تُنتج استجابات مختلفة للجهاز المناعي تجاه تهديدات مثل البكتيريا، مما يُحدث تغيرات في الخلايا تزيد من احتمالية الإصابة بالسرطان.



ومع ذلك، حثّ خبراء آخرون على توخي الحذر عند تفسير الروابط بين فصيلة والسرطانات.



وأشاروا إلى أن أعداد المشاركين في غالبًا ما تكون صغيرة، وأن التجارب غالبا ما تفشل في مراعاة عوامل أخرى تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، مثل تناول الكحول أو التدخين.



وتُورث فصيلة عن طريق الجينات الموروثة من الوالدين، ولا يمكن تغييرها.