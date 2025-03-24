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صحة

هل يمكن لمرضى السكري تناول الموز؟

Lebanon 24
24-03-2025 | 10:00
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يُعد الموز فاكهة شائعة ومغذية، لكن غالبًا ما يقلق مرضى السكري بشأن تأثيره على سكر الدم.
 
تقول أخصائية التغذية غاريما غويال: "مع أن الموز يحتوي على سكريات طبيعية، إلا أن تأثيره يختلف باختلاف النضج وحجم الحصة ومستوى السكر في الدم لدى كل شخص".
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إذًا، هل يمكن لمرضى السكري تناول الموز؟
 
يعتمد الأمر كله على نوع الموز الذي تنوي تناوله. تشير دراسة نُشرت في مجلة " بوليمرات الكربوهيدرات " إلى أن إجمالي محتوى السكر في الموز الناضج يزيد بنسبة 16% عن الموز الطازج.

تعتمد إجابة سؤال "هل يمكن لمرضى السكري تناول الموز" على عدة عوامل. فهي تعتمد على مستوى الهيموغلوبين السكري (HbA1c) لديك خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر الماضية، ومدى تحكمك في مستوى السكر في الدم.

- إذا كان مستوى الهيموغلوبين السكري مرتفعًا، فهذا يدل على سوء السيطرة على مرض السكري. يُنصح بتجنب الموز تمامًا، لأنه قد يرفع مستويات السكر في الدم.
- إذا كان مستوى السكر في الدم تحت السيطرة بشكل جيد: إذا كان مستوى السكر في الدم لديك تحت السيطرة وتتبع أيضًا نمط حياة جيد ونشط، فيمكن أن تكون الموز، مع التحكم الدقيق في الكمية، جزءًا من نظامك الغذائي لمرضى السكري.
-بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مقاومة الأنسولين أو مقدمات السكري: الموز غير الناضج غني بالنشا المقاوم، وقد يكون خيارًا أفضل في بعض الأحيان من الموز الناضج.
 
بالتوازي، فإن للموز فوائد عديدة.. بالنسبة للأشخاص الذين يُحافظون على مستوى سكر الدم لديهم ويتبعون نمط حياة نشط، يُساعد الموز، الغني بالألياف، على إبطاء امتصاص السكر. الموز غير الناضج غني بالنشا المقاوم، وقد يُحسّن حساسية الأنسولين. كما أنه يُوفر البوتاسيوم وفيتامين ب6 وفيتامين ج. وللموز أيضًا فوائد بريبيوتيك عديدة ، حيث تُعزز صحة الأمعاء، التي تلعب دورًا في عملية الأيض. (health shots)
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