هذه أفضل الأطعمة لتنظيف الكبد

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ووفقا لموقع "kimshealth" تساعد الخضروات الورقية الخضراء، مثل السبانخ والجرجير، على امتصاص السموم من الدم، كما تحتوي على من الفيتامينات والمعادن والألياف التي تعزز الصحة العامة وتقلل من خطر الإصابة بالسمنة وأمراض وارتفاع ضغط الدم.الأسماك مثل التونة، السردين والماكريل غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تقلل الالتهابات وتساعد في منع تراكم الدهون في الكبد، ما يسهم في الحفاظ على صحة الكبد.القهوة والشاي الأخضر هما من المشروبات التي تدعم صحة الكبد، إذ تشير إلى أن القهوة تقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد، بينما يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تحسن وظائف الكبد.الثوم يحتوي على مركبات مضادة للبكتيريا والسيلينيوم، التي تحفز إنزيمات الكبد على تطهير من السموم بشكل أكثر فعالية، كما أن الكركم يحتوي على الكركمين، يعتبر من التوابل المفيدة التي تعمل على تطهير الكبد وإصلاح خلاياه.المكسرات، مثل الجوز واللوز، غنية بالعناصر الغذائية والدهون التي تعزز من وظائف الكبد، ويحتوي الجوز على وأحماض أوميغا 3 التي تساهم في تنظيف الكبد بشكل طبيعي.الفواكه مثل الجريب فروت، التفاح، الأفوكادو، والحمضيات، تساهم في تنشيط الكبد وتحفيز وظائفه، كما أن العصائر الطازجة تعد من المشروبات المفيدة للكبد.الحبوب البديلةالحبوب الكاملة مثل الشوفان، الأرز البني، والدخن، تعد من الأطعمة المثالية للكبد، حيث تحتوي على الألياف التي تساعد في تقليل تخزين السكر في الكبد. (الكونسيلتو)