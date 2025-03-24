Advertisement

صحة

هذه أفضل الأطعمة لتنظيف الكبد

Lebanon 24
24-03-2025 | 11:42
A-
A+
Doc-P-1337924-638784357290287784.png
Doc-P-1337924-638784357290287784.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعد صحة الكبد من الأعضاء الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على وظائف الجسم العامة، حيث يعتبر الكبد أحد الأعضاء الأساسية في عملية التخلص من السموم وتنقية الدم، ومع تزايد عوامل التلوث والتغذية غير الصحية، أصبح من الضروري الاهتمام بنظافة الكبد وتعزيز وظائفه.
Advertisement

ووفقا لموقع "kimshealth" تساعد الخضروات الورقية الخضراء، مثل السبانخ والجرجير، على امتصاص السموم من الدم، كما تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن والألياف التي تعزز الصحة العامة وتقلل من خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

الأسماك الدهنية
الأسماك مثل التونة، السردين والماكريل غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تقلل الالتهابات وتساعد في منع تراكم الدهون في الكبد، ما يسهم في الحفاظ على صحة الكبد.

المشروبات المفيدة
 القهوة والشاي الأخضر هما من المشروبات التي تدعم صحة الكبد، إذ تشير الدراسات إلى أن القهوة تقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد، بينما يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تحسن وظائف الكبد.

الثوم والكرم
الثوم يحتوي على مركبات مضادة للبكتيريا والسيلينيوم، التي تحفز إنزيمات الكبد على تطهير الجسم من السموم بشكل أكثر فعالية، كما أن الكركم يحتوي على الكركمين، يعتبر من التوابل المفيدة التي تعمل على تطهير الكبد وإصلاح خلاياه.

المكسرات
المكسرات، مثل الجوز واللوز، غنية بالعناصر الغذائية والدهون الصحية التي تعزز من وظائف الكبد، ويحتوي الجوز على وأحماض أوميغا 3 التي تساهم في تنظيف الكبد بشكل طبيعي.

الفواكه والتوت
الفواكه مثل الجريب فروت، التفاح، الأفوكادو، والحمضيات، تساهم في تنشيط الكبد وتحفيز وظائفه، كما أن العصائر الطازجة تعد من المشروبات المفيدة للكبد.الحبوب البديلةالحبوب الكاملة مثل الشوفان، الأرز البني، والدخن، تعد من الأطعمة المثالية للكبد، حيث تحتوي على الألياف التي تساعد في تقليل تخزين السكر في الكبد. (الكونسيلتو)
مواضيع ذات صلة
خداع الكبد لحرق الكربوهيدرات يُسهّل فقدان الوزن على المدى الطويل
lebanon 24
24/03/2025 20:50:10 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم أفضل أطعمة لصحة القلب
lebanon 24
24/03/2025 20:50:10 Lebanon 24 Lebanon 24
نظام غذائي صحي في رمضان.. أفضل الأطعمة للإفطار والسحور
lebanon 24
24/03/2025 20:50:10 Lebanon 24 Lebanon 24
للحفاظ على صحة الرئتين.. تناولوا هذه الأطعمة
lebanon 24
24/03/2025 20:50:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
12:09 | 2025-03-24
10:00 | 2025-03-24
09:43 | 2025-03-24
08:23 | 2025-03-24
05:11 | 2025-03-24
01:03 | 2025-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24