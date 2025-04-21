تركيا تحظر عمليات الولادة القيصرية الاختيارية في المراكز الطبية الخاصة

Advertisement

فرضت حظرا على عمليات الولادة القيصرية الاختيارية في المراكز الصحية الخاصة من دون مبرر طبي، وذلك بموجب إجراءات جديدة لوزارة الصحة نشرت في الجريدة الرسمية نهاية الأسبوع.وتحض الحكومة النساء على الولادة الطبيعية، أما الولادة القيصرية فهي عملية جراحية عن طريق شق البطن والرحم.وحدد منشور في الجريدة الرسمية، نشر ، القواعد الجديدة التي تضبط عمل مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة ونص على أنه "لا يجوز إجراء عمليات الولادة القيصرية المخطط لها في مركز طبي".وسجلت تركيا معدل للولادات القيصرية بين دول التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الـ 38، وفقا لأحدث بيانات متاحة تعود لعام 2021.وأشارت أرقام صادرة عن تقرير لموقع "مراجعة سكان العالم" إلى أن 584 من بين كل 1000 ولادة تمت عبر عملية قيصرية في تركيا في ذلك العام.واحتدم الجدل حول القضية الأسبوع الماضي مع انطلاق مباراة كرة قدم بين فريقي فنربخشه وسيفاسبور ضمن ، حين دخل لاعبو سيفاسبور الملعب وهم يحملون لافتة كُتب عليها "الولادة الطبيعية طبيعية"، في ترويج لمبادرة التركية للولادة الطبيعية.وأثارت هذه الخطوة غضب سياسيين معارضين وأطباء ومنظمات تدافع عن حقوق .هذا، وذكرت صحيفة "صباح" التركية ردا على ما نشرته في البلاد حيث قالوا إنه "تم منع الولادة القيصرية في المستشفيات الخاصة"، ذكرت أن النص الوارد في اللائحة الجديدة التي نشرتها وزارة الصحة ينص على "عدم جواز إجراء عمليات قيصرية في المراكز الطبية"، مؤكدة أنه يخص المراكز الطبية فقط ولا يلزم المستشفيات الخاصة.والسبت هاجم بشدة من اعترضوا على اللافتة قائلا: "لماذا يزعجكم تشجيع وزارتنا للولادة الطبيعية؟".وأضاف "لا وقت لدينا لمثل هذا الهراء"، محذرا مجددا من أن انخفاض معدل الولادات في تركيا يشكل "تهديدا أكبر بكثير من الحرب".وفي كانون الثاني 2025، أعلن أردوغان أن العام الحالي هو "عام الأسرة"، في محاولة لمعالجة انخفاض معدل الخصوبة في تركيا، حيث وصل معدل عدد الذين من المتوقع أن تنجبهم المرأة في حياتها إلى أدنى مستوى له عند 1.51 في عام 2023.ودعا أردوغان مرارا الأسر التركية إلى إنجاب ثلاثة أطفال على الأقل. (روسيا اليوم)