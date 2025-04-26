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صحة

مشروب صحي شهير.. اليكم بديل القهوة الأقوى في محاربة السرطان

Lebanon 24
26-04-2025 | 05:00
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في ظل التزايد العالمي في جهود الوقاية من السرطان، يبرز شاي الماتشا كخيار صحي وواعد، وفقاً لدراسات حديثة وآراء خبراء التغذية.

توضح ميشيل باتيدار، أخصائية تغذية معتمدة ومتخصصة في التعافي من السرطان من شيكاغو، لموقع "Fox News Digital" أن الماتشا يختلف عن الشاي الأخضر التقليدي في طريقة تحضيره. فقبل حصاد الأوراق، يتم تظليلها لزيادة محتوى الكلوروفيل، ثم تُطحن إلى مسحوق ناعم. هذا يجعل شاي الماتشا يحتوي على كمية أكبر من الألياف، البوليفينولات، ومضادات الأكسدة مقارنة بالشاي الأخضر التقليدي.
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دور الماتشا في الوقاية من السرطان
تشير باتيدار إلى أن مضادات الأكسدة في الماتشا، مثل الكاتيكينات وخصوصاً مركب EGCG، تلعب دوراً كبيراً في مكافحة الجذور الحرة وتقليل الالتهاب، وهما عاملان يرتبطان بتطور السرطان.

وأضافت أن الماتشا قد يساهم في تعطيل إشارات نمو الخلايا السرطانية، وتحفيز موت الخلايا السرطانية مع الحفاظ على الخلايا السليمة، بالإضافة إلى منع  تكوّن أوعية دموية جديدة تُغذي الأورام (الأنجيوجينيسيس)، وكذلك حماية الحمض النووي من التلف.

وأظهرت دراسة من جامعة سالفورد في المملكة المتحدة عام 2018 أن استهلاك الشاي الأخضر بانتظام، وخاصة الماتشا، يرتبط بتقليص خطر الإصابة بسرطانات متعددة مثل الثدي، المبيض، الرئة، عنق الرحم، البروستاتا والبنكرياس.
الماتشا.. تعزز المناعة وتحسن وظائف الجسم
إلى جانب فوائده في الوقاية من السرطان، يُعتبر الماتشا معززاً قوياً للمناعة، وقد يساهم في تحسين حساسية الأنسولين، ودعم وظائف الدماغ مع التقدم في العمر، وتقليل التوتر بفضل محتواه من الكافيين المعتدل.


بديل صحي للقهوة
يُعد الماتشا خياراً مثالياً لمحبي القهوة، الذين يرغبون في تجنب أعراضها الجانبية مثل الارتعاش أو التوتر، بفضل طاقته المركزة والمستمرة. يمكن تحضيره مع حليب نباتي مثل حليب اللوز أو جوز الهند، وتحليته بشراب القيقب الطبيعي.
استخدامات متعددة للماتشا
لا تقتصر فوائد الماتشا على المشروبات الساخنة فقط، بل يمكن دمجه أيضاً في وصفات صحية مثل الآيس كريم المصنوع من حليب جوز الهند والفانيليا، مع إضافة الفواكه الطازجة.
تحذيرات ونصائح
تحذر باتيدار من إضافة السكر الصناعي أو الكريم إلى الماتشا، حيث يمكن أن تفسد قيمته الغذائية. وتوصي باختيار الماتشا العضوي غير المعالج بالمبيدات، لتحقيق أفضل فوائد صحية.
رأي طبي متوازن
بينما تؤكد العديد من المصادر على الفوائد الصحية للماتشا، يشير موقع WebMD إلى أن مضادات الأكسدة والبوليفينولات قد تساهم في الوقاية من السرطان، لكنه يحث على ضرورة إجراء المزيد من الدراسات، لتأكيد تأثيرها المباشر في منع أو تأخير المرض.
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