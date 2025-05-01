Advertisement

صحة

رغم فوائدها.. دراسة تكشف عن تأثير خطير للقرفة على البعض

Lebanon 24
01-05-2025 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1354327-638816943734950404.png
Doc-P-1354327-638816943734950404.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشاد الخبراء لسنوات بفوائد القرفة، لكن دراسة حديثة كشفت عن تأثير مقلق لهذه التوابل، يحولها إلى عدو خفي لبعض المرضى.
 
وكشفت الدراسة التي أجراها فريق من جامعة ميسيسيبي عن تداخل محتمل بين القرفة وبعض الأدوية الموصوفة طبيا، حيث أظهرت النتائج أن المركب الأساسي في القرفة "سينامالدهايد" قد يؤثر سلبا على فعالية بعض العلاجات الدوائية.
Advertisement
 
وتكمن الخطورة بشكل خاص في النوع الصيني من القرفة المعروف باسم "كاسيا"، والذي يمتاز باحتوائه على نسبة عالية من مركب الكومارين الذي قد يتعارض مع أدوية مميعات الدم.

وأوضحت الدكتورة شبانا خان، الباحثة الرئيسية في الدراسة، أن المشكلة تكمن في قدرة مركبات القرفة على تنشيط مستقبلات معينة في الجسم تسرع من عملية التمثيل الغذائي للأدوية، ما يؤدي إلى التخلص منها بسرعة أكبر من المعتاد، وبالتالي تقليل تركيزها في الدم وضعف تأثيرها العلاجي. وهذا التأثير يظهر بشكل واضح عند تناول كميات كبيرة من مكملات القرفة الغذائية دون إشراف طبي، بينما لا تشكل الكميات الصغيرة المستخدمة في الطهي أو المشروبات خطرا يذكر.

ومن جانبه، أشار الدكتور أمار شيتيبوينا، المشارك في الدراسة، إلى وجود فروق مهمة بين أنواع القرفة المختلفة، موضحا أن القرفة السيلانية التي تنمو في سريلانكا تعد أكثر أمانا بسبب انخفاض محتواها من الكومارين مقارنة بالنوع الصيني.

كما لفت الباحثون إلى أن زيت القرفة المستخدم في الطهي ومستحضرات التجميل لا يشكل نفس الخطورة، نظرا لاختلاف تركيبه الكيميائي. (روسيا اليوم) 

مواضيع ذات صلة
دراسة تكشف مفاجآت جديدة عن تأثير الزواج على الوزن
lebanon 24
01/05/2025 22:26:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرف على الفوائد الصحية للقرفة
lebanon 24
01/05/2025 22:26:45 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة تكشف الفوائد.. هكذا يؤثر المشي السريع على صحة القلب!
lebanon 24
01/05/2025 22:26:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الزواج والسمنة.. دراسة تكشف تأثيره على الوزن
lebanon 24
01/05/2025 22:26:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
13:03 | 2025-05-01
10:56 | 2025-05-01
06:48 | 2025-05-01
03:00 | 2025-05-01
01:00 | 2025-05-01
23:00 | 2025-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24