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صحة

أطعمة صحية لتقوية عظامك

Lebanon 24
02-05-2025 | 13:00
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لتقوية العمود الفقري وصحة العظام، من المهم تناول الأطعمة التي تدعم الهيكل العظمي وتحسن مرونة المفاصل، وحول ذلك قدم التقرير  المنشور عبر موقع health  أطعمة تساعد في تقوية العمود الفقري، ومنها:
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قوي عمودك الفقري بـ5 اطعمة
1. الأسماك
تحتوي على أحماض أوميغا-3 الدهنية التي تساعد في تقليل الالتهابات وتحسن صحة المفاصل.

الكالسيوم وفيتامين د الموجودين في الأسماك يساعدان في تقوية العظام والوقاية من هشاشة العظام.

2. منتجات الألبان (مثل الحليب واللبن والجبن)
غنية بـ الكالسيوم وفيتامين د، اللذان هما أساسيان لبناء العظام وتقويتها.
الكالسيوم مهم بشكل خاص للحفاظ على كثافة العظام والوقاية من الكسور.

3. الخضراوات الورقية الداكنة (مثل السبانخ، واللفت)
تحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم، وهما معدنان أساسيان لصحة العظام.

تساعد الخضراوات الورقية في تقوية العظام وتقليل خطر التدهور مع التقدم في العمر.

4. المكسرات والبذور (مثل اللوز وبذور الشيا وبذور اليقطين)
غنية بـ المغنيسيوم والزنك، مما يساعد في تقوية العظام والمفاصل.
كما تحتوي على فيتامين E الذي يعتبر مضادًا للأكسدة ويحمي الأنسجة من التلف.

5. الفواكه الحمضية (مثل البرتقال)
غنية بـ فيتامين C الذي يساعد في إنتاج الكولاجين، وهو البروتين المهم في تركيب الغضاريف والأنسجة الضامة.
فيتامين C يساعد أيضًا في الحفاظ على صحة الأربطة والعظام.
(اليوم السابع)

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