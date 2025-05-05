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صحة

للشعور بالنشاط.. إليكم القاعدة الأساسية للأكل الصحي

Lebanon 24
05-05-2025 | 01:00
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أشار الدكتور رومان بريستانسكي خبير التغذية، إلى أن حياة الإنسان السليمة تعتمد على التغذية. فما هي الأطعمة التي يجب تناولها ليشعر الإنسان بالصحة والنشاط؟
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وفقا له، القاعدة الأساسية للتغذية هي مزيج من البروتينات والدهون والأطعمة الكربوهيدراتية.

وقال: "ولكن يجب أن يكون كل شيء متوازنا في طعامنا، أي يجب أن يتضمن كمية كافية من اللحوم والخضراوات والحبوب لأن هذا سيضمن لنا وجبة متوازنة تماما، ويحصل الجسم على الطاقة اللازمة".

ووفقا له، تلعب جميع "مكونات الطبق الصحي" دورا مهما في الجسم، فمثلا، يبني مكون البروتين جميع الهياكل تقريبا، والألياف تضمن صحة الأمعاء وتنظف الجهاز الهضمي.

وأضاف: "سيكون هذا كافيا للصحة إذا تحدثنا عن مبادئ التغذية بصورة عامة. أما إذا تحدثنا عن شيء أكثر تحديدا، فيجب أن نبدأ بالأهداف والغايات. وعندها، ستخص المسألة شخصا معينا ونظامه الغذائي". (روسيا اليوم) 

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