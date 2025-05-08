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صحة

لنوم أفضل.. نصيحة طبية بسيطة

Lebanon 24
08-05-2025 | 03:00
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توصل باحثون من جامعة سيئول الوطنية في كوريا الجنوبية إلى أن تدفئة القدمين تساهم في تسريع عملية الدخول في النوم، وتقليل عدد مرات الاستيقاظ الليلي، وتحسين جودة النوم بشكل عام.
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واتضح للعلماء، أن تدفئة القدمين لا تساعد على النوم بشكل أسرع فقط، بل تقلل أيضا من احتمال الاستيقاظ في الليل. ويعود السبب في ذلك إلى تحسين تنظيم درجة الحرارة - لا يحتاج الجسم إلى  طاقة إضافية، ويمكن النوم بهدوء. (روسيا اليوم)
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