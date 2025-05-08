لنوم أفضل.. نصيحة طبية بسيطة

توصل باحثون من جامعة سيئول الوطنية في إلى أن تدفئة القدمين تساهم في تسريع عملية الدخول في النوم، وتقليل عدد مرات الاستيقاظ الليلي، وتحسين جودة النوم .

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واتضح للعلماء، أن تدفئة القدمين لا تساعد على النوم بشكل أسرع فقط، بل تقلل أيضا من احتمال الاستيقاظ في الليل. ويعود السبب في ذلك إلى تحسين تنظيم درجة الحرارة - لا يحتاج الجسم إلى طاقة إضافية، ويمكن النوم بهدوء. (روسيا اليوم)