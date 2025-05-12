تمارين بسيطة تُحدث فرقًا كبيرًا في حياة الرجال بعد الخمسين

أوصى خبراء في جراحة والعلاج الطبيعي بدمج "تمارين كيجل" ضمن للرجال، لما لها من فوائد كبيرة في تحسين الوظيفة الجنسية والسيطرة على التبول، خاصة مع التقدم في السن.

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وأكد الدكتور أشوين سريدهار من كوليدج ، أن تقوية عضلات قاع الحوض تساهم في الوقاية من مشاكل شائعة مثل سلس البول وضعف الانتصاب وسرعة القذف.

وأظهرت دراسات أوروبية أن هذه التمارين تحقق تحسنًا ملحوظًا في جودة الحياة خلال أسابيع، دون الحاجة لأي أجهزة، بل فقط بالانتظام والمعرفة الصحيحة بطريقة الأداء. (روسيا اليوم)