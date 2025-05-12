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صحة

تمارين بسيطة تُحدث فرقًا كبيرًا في حياة الرجال بعد الخمسين

Lebanon 24
12-05-2025 | 16:00
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أوصى خبراء في جراحة المسالك البولية والعلاج الطبيعي بدمج "تمارين كيجل" ضمن الروتين اليومي للرجال، لما لها من فوائد كبيرة في تحسين الوظيفة الجنسية والسيطرة على التبول، خاصة مع التقدم في السن.
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وأكد الدكتور أشوين سريدهار من مستشفى جامعة كوليدج لندن، أن تقوية عضلات قاع الحوض تساهم في الوقاية من مشاكل شائعة مثل سلس البول وضعف الانتصاب وسرعة القذف.
 
وأظهرت دراسات أوروبية أن هذه التمارين تحقق تحسنًا ملحوظًا في جودة الحياة خلال أسابيع، دون الحاجة لأي أجهزة، بل فقط بالانتظام والمعرفة الصحيحة بطريقة الأداء. (روسيا اليوم)
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