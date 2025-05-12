أدوية إنقاص الوزن.. هل تحسّن الصحة النفسية أيضًا؟

أظهرت مراجعة علمية شملت أكثر من 26 ألف شخص، أن بعض أدوية إنقاص الوزن الشهيرة مثل "أوزمبيك" و"ويغوفي" قد تساعد أيضًا في تحسين حالات نفسية مثل الاكتئاب والقلق، دون زيادة خطر الإصابة بأمراض نفسية جديدة.

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وبحسب الدراسة التي عرضت في للسمنة، فإن هذه الأدوية تمتلك خصائص مضادة للالتهاب قد تؤثر إيجابيًا على الدماغ.

ودعت الباحثة سيغريد إلى مزيد من الأبحاث لدراسة هذا التأثير المحتمل، خصوصًا لدى من يعانون من اضطرابات نفسية وسمنة مزمنة، حيث يشكّلون فئة بحاجة ماسة لعلاج مزدوج الأثر. (روسيا اليوم)