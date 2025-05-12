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صحة

أدوية إنقاص الوزن.. هل تحسّن الصحة النفسية أيضًا؟

Lebanon 24
12-05-2025 | 23:00
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أظهرت مراجعة علمية شملت أكثر من 26 ألف شخص، أن بعض أدوية إنقاص الوزن الشهيرة مثل "أوزمبيك" و"ويغوفي" قد تساعد أيضًا في تحسين حالات نفسية مثل الاكتئاب والقلق، دون زيادة خطر الإصابة بأمراض نفسية جديدة.
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وبحسب الدراسة التي عرضت في المؤتمر الأوروبي للسمنة، فإن هذه الأدوية تمتلك خصائص مضادة للالتهاب قد تؤثر إيجابيًا على الدماغ.
 
ودعت الباحثة سيغريد بريت إلى مزيد من الأبحاث لدراسة هذا التأثير المحتمل، خصوصًا لدى من يعانون من اضطرابات نفسية وسمنة مزمنة، حيث يشكّلون فئة بحاجة ماسة لعلاج مزدوج الأثر. (روسيا اليوم)
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