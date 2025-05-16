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صحة

خبر يهمّ مستخدمي حقن التنحيف.. هل صحتكم النفسية بخطر؟

Lebanon 24
16-05-2025 | 01:24
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توصلت دراسة جديدة إلى نتائج مطمئنة بخصوص استخدام حقن التنحيف مثل أوزمبيك وويغوفي، حيث لم تجد أي ارتباط بينها وبين خطر الآثار النفسية السلبية.

ووجدت الدراسة أن أدوية السكري وفقدان الوزن التي ذاعت شهرتها حديثاً، لا تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب، أو القلق، أو الأفكار الانتحارية.
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بل أفاد فريق البحث من لندن إمبريال كوليدج وجامعتي أكسفورد وإدنبرة، أن العلاج بحقن منبهات مستقبلات GLP-1 قد يساعد بالفعل في تحسين الصحة النفسية للمرضى، وفق "هيلث داي".

وللوصول إلى هذه النتائج، راجع الباحثون بيانات من 80 تجربة سريرية قارنت استخدام هذه الحقن بدواء وهمي، على أكثر من 107 ألف شخص يعانون من السمنة أو السكري أو كلاهما. 

وتضمنت التجارب الإبلاغ عن آثار نفسية سلبية أو تغيرات في الأعراض النفسية.

وأظهرت النتائج أن العلاج بمنبهات مستقبلات GLP-1 لم يرتبط بتفاقم الاكتئاب، أو غيره من الآثار النفسية السلبية، ولكنها ارتبطت بانخفاض في "الأكل العاطفي"، وزيادة في ضبط النفس أثناء الأكل، وتحسين جودة الحياة الصحية.
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