متلازمة تصيب النساء لكنها تقتل الرجال.. ما هي؟!

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كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة الجمعية الأميركية للقلب، أن الرجال يواجهون خطرًا أعلى للوفاة بسبب "متلازمة القلب المكسور" (Takotsubo Cardiomyopathy)، رغم أن النساء يصبن بها بوتيرة أكبر.وارتكزت الدراسة على تحليل بيانات نحو 200 ألف حالة دخول إلى المستشفيات الأميركية بين عامي 2016 و2020، وأظهرت أن 11% من الرجال الذين أُدخلوا للمستشفى بسبب هذه المتلازمة توفوا، مقارنة بـ5% فقط من النساء.ورجّح الباحثون أن يكون نوع المحفز وراء الإصابة عاملاً أساسياً في تفاوت النتائج؛ إذ غالباً ما تكون الضغوط الجسدية مثل العمليات الجراحية والسكتات الدماغية هي السبب لدى الرجال، بينما ترتبط الإصابة لدى النساء بالضغوط العاطفية كالحزن أو فقدان الوظيفة.وأشار الباحثون إلى أن المتلازمة تتشابه في أعراضها مع النوبة القلبية، مثل ألم وضيق التنفس، لكنها لا تنتج عن انسداد في الشرايين، وغالباً ما يتعافى المرضى منها، غير أن فئة صغيرة معرضة لمضاعفات خطيرة، مثل فشل القلب أو الوفاة.كما لفتت الدراسة إلى دور التوتر الحاد وارتفاع هرمونات مثل الأدرينالين في إضعاف عضلة القلب مؤقتاً، موضحة أن ضعف الدعم الاجتماعي لدى الرجال قد يقلل من فرص تعافيهم، إضافة إلى وجود عوامل بيولوجية كامنة مثل ارتفاع ضغط أو .ورغم استخدام بعض الأدوية، لم تثبت أي منها فعالية حاسمة في الوقاية أو خفض معدل الوفيات، مما يجعل "متلازمة القلب المكسور" تحدياً طبياً حقيقياً يحتاج إلى مزيد من البحث. (العربية)