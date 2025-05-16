22
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
24
o
النبطية
21
o
زحلة
19
o
بعلبك
9
o
بشري
22
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
متلازمة تصيب النساء لكنها تقتل الرجال.. ما هي؟!
Lebanon 24
16-05-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة الجمعية الأميركية للقلب، أن الرجال يواجهون خطرًا أعلى للوفاة بسبب "متلازمة القلب المكسور" (Takotsubo Cardiomyopathy)، رغم أن النساء يصبن بها بوتيرة أكبر.
وارتكزت الدراسة على تحليل بيانات نحو 200 ألف حالة دخول إلى المستشفيات الأميركية بين عامي 2016 و2020، وأظهرت أن 11% من الرجال الذين أُدخلوا للمستشفى بسبب هذه المتلازمة توفوا، مقارنة بـ5% فقط من النساء.
Advertisement
ورجّح الباحثون أن يكون نوع المحفز وراء الإصابة عاملاً أساسياً في تفاوت النتائج؛ إذ غالباً ما تكون الضغوط الجسدية مثل العمليات الجراحية والسكتات الدماغية هي السبب لدى الرجال، بينما ترتبط الإصابة لدى النساء بالضغوط العاطفية كالحزن أو فقدان الوظيفة.
وأشار الباحثون إلى أن المتلازمة تتشابه في أعراضها مع النوبة القلبية، مثل ألم
الصدر
وضيق التنفس، لكنها لا تنتج عن انسداد في الشرايين، وغالباً ما يتعافى المرضى منها، غير أن فئة صغيرة معرضة لمضاعفات خطيرة، مثل فشل القلب أو الوفاة.
كما لفتت الدراسة إلى دور التوتر الحاد وارتفاع هرمونات مثل الأدرينالين في إضعاف عضلة القلب مؤقتاً، موضحة أن ضعف الدعم الاجتماعي لدى الرجال قد يقلل من فرص تعافيهم، إضافة إلى وجود عوامل بيولوجية كامنة مثل ارتفاع ضغط
الدم
أو
الكوليسترول
.
ورغم استخدام بعض الأدوية، لم تثبت أي منها فعالية حاسمة في الوقاية أو خفض معدل الوفيات، مما يجعل "متلازمة القلب المكسور" تحدياً طبياً حقيقياً يحتاج إلى مزيد من البحث. (العربية)
مواضيع ذات صلة
دراسة تكشف سر اختلاف الاستجابة للألم بين النساء والرجال
Lebanon 24
دراسة تكشف سر اختلاف الاستجابة للألم بين النساء والرجال
16/05/2025 22:19:32
16/05/2025 22:19:32
Lebanon 24
Lebanon 24
3 أمراض أخطر على الرجال من النساء.. اليكم آخر الدراسات
Lebanon 24
3 أمراض أخطر على الرجال من النساء.. اليكم آخر الدراسات
16/05/2025 22:19:32
16/05/2025 22:19:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام ليبي: الاشتباكات في طرابلس تقتل 6 أشخاص بينهم مدني واحد وتصيب نحو 70 آخرين
Lebanon 24
إعلام ليبي: الاشتباكات في طرابلس تقتل 6 أشخاص بينهم مدني واحد وتصيب نحو 70 آخرين
16/05/2025 22:19:32
16/05/2025 22:19:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بيل غيتس مُصاب بمتلازمة لا علاج لها.. هذا ما كشفته ابنته عنه
Lebanon 24
بيل غيتس مُصاب بمتلازمة لا علاج لها.. هذا ما كشفته ابنته عنه
16/05/2025 22:19:32
16/05/2025 22:19:32
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
دراسة تكشف: منتجات الألبان تساعد على ضبط مستويات السكر في الدم
Lebanon 24
دراسة تكشف: منتجات الألبان تساعد على ضبط مستويات السكر في الدم
10:38 | 2025-05-16
16/05/2025 10:38:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مرض يُصيب الملايين.. والهواء القاتل متهم جديد!
Lebanon 24
مرض يُصيب الملايين.. والهواء القاتل متهم جديد!
10:03 | 2025-05-16
16/05/2025 10:03:42
Lebanon 24
Lebanon 24
لمكافحة 13 نوعاً من السرطان.. كم خطوة تحتاج يومياً؟
Lebanon 24
لمكافحة 13 نوعاً من السرطان.. كم خطوة تحتاج يومياً؟
09:12 | 2025-05-16
16/05/2025 09:12:43
Lebanon 24
Lebanon 24
فوائد صحية لتوت الزعرور.. تعرفوا إليها
Lebanon 24
فوائد صحية لتوت الزعرور.. تعرفوا إليها
06:03 | 2025-05-16
16/05/2025 06:03:52
Lebanon 24
Lebanon 24
اختبار مدته دقيقة يكشف العلامات المبكرة لمرض ألزهايمر
Lebanon 24
اختبار مدته دقيقة يكشف العلامات المبكرة لمرض ألزهايمر
03:53 | 2025-05-16
16/05/2025 03:53:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بأجواء مميزة.. أصالة نصري تحتفل بعيد ميلادها وهذا عمرها (صور)
Lebanon 24
بأجواء مميزة.. أصالة نصري تحتفل بعيد ميلادها وهذا عمرها (صور)
02:44 | 2025-05-16
16/05/2025 02:44:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصت في الشارع.. نانسي عجرم تستمتع بوقتها مع والدتها في هولندا (فيديو)
Lebanon 24
رقصت في الشارع.. نانسي عجرم تستمتع بوقتها مع والدتها في هولندا (فيديو)
04:24 | 2025-05-16
16/05/2025 04:24:36
Lebanon 24
Lebanon 24
العريس من خارج الوسط الفني.. ممثلة شهيرة تحتفل بزواج ابنتها (صور)
Lebanon 24
العريس من خارج الوسط الفني.. ممثلة شهيرة تحتفل بزواج ابنتها (صور)
15:53 | 2025-05-15
15/05/2025 03:53:53
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر.. عملة الـ1000 ليرة "رجعت تحكي"!
Lebanon 24
آخر خبر.. عملة الـ1000 ليرة "رجعت تحكي"!
14:08 | 2025-05-16
16/05/2025 02:08:24
Lebanon 24
Lebanon 24
رابعة الزيات تُثير الجدل بكلامها.. وهذا ما نشرته
Lebanon 24
رابعة الزيات تُثير الجدل بكلامها.. وهذا ما نشرته
15:45 | 2025-05-15
15/05/2025 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
10:38 | 2025-05-16
دراسة تكشف: منتجات الألبان تساعد على ضبط مستويات السكر في الدم
10:03 | 2025-05-16
مرض يُصيب الملايين.. والهواء القاتل متهم جديد!
09:12 | 2025-05-16
لمكافحة 13 نوعاً من السرطان.. كم خطوة تحتاج يومياً؟
06:03 | 2025-05-16
فوائد صحية لتوت الزعرور.. تعرفوا إليها
03:53 | 2025-05-16
اختبار مدته دقيقة يكشف العلامات المبكرة لمرض ألزهايمر
01:24 | 2025-05-16
خبر يهمّ مستخدمي حقن التنحيف.. هل صحتكم النفسية بخطر؟
فيديو
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
Lebanon 24
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
04:04 | 2025-05-13
16/05/2025 22:19:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
04:01 | 2025-05-12
16/05/2025 22:19:32
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
01:07 | 2025-05-10
16/05/2025 22:19:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24