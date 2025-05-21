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صحة

أسباب الدوخة عند الاستيقاظ من النوم

Lebanon 24
21-05-2025 | 15:00
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يشكو البعض من دوخة مفاجئة عند فتح العينين صباحًا، وهو شعور مربك قد يمتد لثوانٍ أو دقائق، وقد يصاحبه زغللة في الرؤية أو عدم توازن. هذه الحالة لا تُعد دائمًا مؤشرًا خطيرًا، لكنها قد تكشف أحيانًا عن مشاكل صحية يجب عدم تجاهلها، بحسب موقع تايمز ناو.
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أسباب الدوخة المفاجئة عند الاستيقاظ
 
1. انخفاض ضغط الدم الانتصابي
عند الانتقال المفاجئ من وضعية النوم إلى الجلوس أو الوقوف، قد ينخفض ضغط الدم مؤقتًا، مما يُسبب الدوخة. يُعرف ذلك بـ"هبوط الضغط الانتصابي"، ويحدث غالبًا مع الجفاف أو عند تناول بعض الأدوية.

2. انخفاض مستوى السكر في الدم
عدم تناول وجبة عشاء كافية أو الصيام الطويل قد يؤدي لانخفاض سكر الدم في الصباح، ما ينعكس على التوازن الذهني والبدني عند الاستيقاظ.

3. الجفاف
قلة شرب الماء خلال اليوم السابق، خاصة في الأجواء الحارة أو بعد التعرق الليلي، قد تؤدي إلى دوار مفاجئ عند الاستيقاظ.

4. مشاكل في الأذن الداخلية
تلعب الأذن الداخلية دورًا رئيسيًا في التوازن. أمراض مثل التهاب الأذن أو "الدوار الموضعي الحميد" قد تسبب دوخة مفاجئة عند تغيير وضعية الرأس.

5. القلق أو اضطرابات النوم
 الاستيقاظ من نوم متقطع أو من حلم مزعج يمكن أن يسبب خللاً مؤقتًا في توازن الجسم نتيجة ارتفاع الأدرينالين بشكل مفاجئ.

6. فقر الدم (الأنيميا)
 نقص الحديد أو فيتامين B12 يؤثر على قدرة الجسم على حمل الأكسجين، ما قد يؤدي إلى الشعور بالدوار، خاصة عند الوقوف بعد النوم. (اليوم السابع)
 
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