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صحة
علاج جديد واعد لأكثر أنواع السرطان شيوعا لدى الأطفال
Lebanon 24
22-05-2025
|
02:56
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نجح فريق بحثي من
جامعة كامبريدج
في تطوير مزيج دوائي قد يحدث نقلة نوعية في علاج سرطان
الدم
الليمفاوي الحاد للخلايا البائية (B-ALL)، أكثر أنواع السرطان شيوعا لدى الأطفال.
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ويعتمد هذا الابتكار العلاجي على دمج عقارين فمويين، "فينيتوكلاكس" و"إينوبرديب"، أثبتا في التجارب الأولية على الفئران وسلالات الخلايا البشرية فعالية عالية في
القضاء
على الخلايا السرطانية، حتى تلك
المقاومة
للعلاج التقليدي، ما يمنح الأمل في تحقيق نتائج
علاجية
أفضل بأقل ضرر ممكن.
وينتج سرطان B-ALL عن تكاثر غير طبيعي لخلايا بائية بدائية داخل نخاع العظم، حيث تتراكم وتعيق تكوّن خلايا الدم السليمة، وقد تنتشر إلى أماكن أخرى من الجسم، مثل الدماغ، لتفلت من العلاج.
ورغم أن العلاج الكيميائي الحالي ينجح في شفاء غالبية المرضى الأصغر سنا، إلا أنه يستمر أكثر من عامين ويتسبب في آثار جانبية شديدة، مثل تساقط الشعر والنزيف والغثيان والضرر
الطويل
الأمد للأعصاب والمفاصل والقلب. كما أن فعاليته تنخفض لدى المراهقين والبالغين، ما يزيد من الحاجة إلى علاجات بديلة. (روسيا اليوم)
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