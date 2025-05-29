تؤثر على العلاج.. تأثير كبير للسمنة على فاعلية المضادات الحيوية

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تؤثر السمنة بشكل واضح على امتصاص وفاعلية وإخراج المضادات الحيوية، وهي أدوية تُستخدم منذ أكثر من 80 عاماً، ولكن لم تُقترح، سوى الآن، إرشادات توافقية بشأن وصف هذه الأدوية للمرضى من ذوي الأوزان الكبيرة والكتل الدهنية.وأفاد من الباحثين الطبيين أن السمنة قد تتداخل مع المضادات الحيوية، ما يؤدي إلى الإفراط في تناولها، أو نقصان فاعلية العلاج.ولأن الجرعات الفعالة لدى الأفراد ذوي الوزن الطبيعي لا تعالج أصحاب السمنة على ما يبدو، فقد وضع فريق البحث إرشادات خاصة بجرعات المضادات الحيوية الخاصة بالسمنة لفئات معينة من الأدوية.ويأتي هذا البحث الجديد في خضم أزمتين صحيتين عالميتين رئيسيتين، ففي عام 2022، أعلنت أن 43% من سكان العالم البالغين يعانون من زيادة الوزن، ويُقدر أن 16% منهم يعانون من السمنة، وبعضهم يعاني من السمنة المفرطة.كما شددت العالمية في السنوات الأخيرة على ضرورة استخدام المضادات الحيوية بكفاءة أكبر للحفاظ على فائدتها، في ظل تزايد خطر الجراثيم للأدوية.وقالت الدكتورة آن-غريت مارتسون، الباحثة الرئيسية من جامعة في : "يمكن للسمنة أن تُغير الحركة الدوائية للمضادات الحيوية، بسبب تغيرات فسيولوجية، مثل تكوين الجسم، واختلال وظائف الأعضاء، ما يؤدي إلى زيادة أو نقصان في تركيز الدواء في البلازما أو في موقع العدوى".ووفق "مديكال "، درست مارتسون وزملاؤها عدداً من فئات المضادات الحيوية، وكيف يؤثر وزن الجسم على استقلاب الأدوية.وشملت فئات الأدوية التي حُللت في الدراسة: بيتا لاكتامز، وأمينوغليكوزيدات، وغليكوببتيدات، وليبوغليكوببتيدات، وكوينولونات، وغيرها.ومع ذلك، لا تتطلب جميع فئات المضادات الحيوية إرشادات خاصة للمصابين بالسمنة.وأكدت مارتسون وزملاؤها في الدراسة أن "السمنة تغير الحركية الدوائية لمضادات بيتا لاكتام بشكل طفيف، لذا لا تدعم الأدلة إجراء تعديلات روتينية على الجرعات بسبب وزن الجسم".وأضافوا "بالنسبة للأمينوغليكوزيدات والجليكوببتيدات، فإن تأثير السمنة على الحركية الدوائية واضح، وينصح بتحديد الجرعات بناءً على الوزن".