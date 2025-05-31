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صحة
للوقاية من كورونا.. الموافقة على لقاح الجيل التالي لـ"موديرنا"
Lebanon 24
31-05-2025
|
03:00
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أعلنت شركة "موديرنا" اليوم السبت أن
إدارة الغذاء
والدواء الأميركية وافقت على لقاحها من الجيل التالي للوقاية من كوفيد-19 لجميع الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر، في أول موافقة منذ تشديد الإدارة للمتطلبات.
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وأضافت الشركة في بيان أن اللقاح قد تمت الموافقة عليه أيضا للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و64 عاما والذين يعانون من مشكلة واحدة أو أكثر من الحالات الصحية الكامنة أو عوامل الخطر.
وكان
وزير الصحة
الأميركي
روبرت
كنيدي
، قد أعلن الثلاثاء الماضي، أن
الولايات المتحدة
أوقفت التوصية بإعطاء لقاحات روتينية لفيروس
كورونا
للنساء الحوامل والأطفال الأصحاء، وهو ما يتعارض مع التوصية التقليدية التي تتبعها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.
وأضاف كنيدي في مقطع مصور مع مفوض إدارة الأغذية والعقاقير
مارتي مكاري
، ومدير
المعاهد الوطنية للصحة
جاي باتاشاريا، أن اللقاحات أزيلت من جدول التطعيمات التي توصي بها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.
وجاءت هذه الخطوة بعد أسبوع من
الكشف عن
متطلبات أكثر صرامة لتطعيمات "
كوفيد
19"، لتقتصر بذلك على كبار السن والمعرضين لخطر الإصابة بمرض شديد.
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