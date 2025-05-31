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وأضافت الشركة في بيان أن اللقاح قد تمت الموافقة عليه أيضا للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و64 عاما والذين يعانون من مشكلة واحدة أو أكثر من الحالات الصحية الكامنة أو عوامل الخطر. أعلنت شركة "موديرنا" اليوم السبت أن والدواء الأميركية وافقت على لقاحها من الجيل التالي للوقاية من كوفيد-19 لجميع الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر، في أول موافقة منذ تشديد الإدارة للمتطلبات.وأضافت الشركة في بيان أن اللقاح قد تمت الموافقة عليه أيضا للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و64 عاما والذين يعانون من مشكلة واحدة أو أكثر من الحالات الصحية الكامنة أو عوامل الخطر.

وكان الأميركي ، قد أعلن الثلاثاء الماضي، أن أوقفت التوصية بإعطاء لقاحات روتينية لفيروس للنساء الحوامل والأطفال الأصحاء، وهو ما يتعارض مع التوصية التقليدية التي تتبعها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأضاف كنيدي في مقطع مصور مع مفوض إدارة الأغذية والعقاقير ، ومدير جاي باتاشاريا، أن اللقاحات أزيلت من جدول التطعيمات التي توصي بها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.



وجاءت هذه الخطوة بعد أسبوع من متطلبات أكثر صرامة لتطعيمات " 19"، لتقتصر بذلك على كبار السن والمعرضين لخطر الإصابة بمرض شديد.