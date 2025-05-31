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صحة

أطعمة تجنبها لخسارة الوزن بسرعة

Lebanon 24
31-05-2025 | 15:00
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في زمن تتصدر فيه الأنظمة الغذائية عناوين النقاش اليومي على مواقع التواصل الاجتماعى بسبب اتباع المشاهير والنجوم لها، يبقى السؤال الأهم: لماذا لا ينخفض الوزن رغم تقليل كميات الطعام .
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الأمر لا يتعلق فقط بكمية ما نتناوله، بل بنوعيته، فهناك أطعمة تبدو "بريئة" لكنها تحمل في طياتها سعرات حرارية خفية، ما يعيق جهود إنقاص الوزن، ووفقا لموقع " onlymyhealth"، نعرض أبرز أطعمة تعيق فقدان الوزن.

أطعمة يجب تجنبها لخسارة الوزن بسرعة
الأطعمة المقلية والسريعة: قنابل السعرات الحرارية
التوقف عن تناول الأطعمة المقلية والسريعة، غالبًا ما تُطهى هذه الأطعمة في زيوت تزيد من كثافة سعراتها الحرارية بشكل ملحوظ، قد تحتوي حصة واحدة من الدجاج المقلي أو البطاطس المقلية على مئات السعرات الحرارية غير الضرورية، ناهيك عن الدهون غير الصحية.

بدلاً من ذلك، يوصي بإعداد وجبات الطعام في المنزل باستخدام تقنيات طهي صحية أكثر، مثل القلي الهوائي، أو السلق، أو الشواء، تساعد هذه الطرق على الحفاظ على نكهة الطعام دون تراكم سعرات حرارية إضافية، مما يُسهّل الحفاظ على عجز السعرات الحرارية، وهي قاعدة أساسية لفقدان الوزن.

الوجبات الخفيفة والحلويات السكرية: فخ الحلويات
قد تبدو الحلويات الغنية بالسكر غير ضارة، خاصةً بكميات صغيرة، لكنها قد تُعيق جهودك في إنقاص الوزن، تُسبب الوجبات الخفيفة كالحلويات والمعجنات والحلويات ارتفاعًا سريعًا في مستوى السكر في الدم، والذي عادةً ما يتبعه انخفاض حاد، هذا التأثير المتقلب يزيد من الجوع والرغبة الشديدة في تناول السكر، مما يُصعّب التحكم في الكمية.

للسيطرة على رغبتك في تناول الحلويات، هناك بدائل صحية مثل العصائر المنزلية المصنوعة من فواكه حلوة طبيعية مثل الموز والتفاح والعنب، كما ينصح بتناول الفشار المنفوخ بالهواء كوجبة خفيفة مُرضية ومنخفضة السعرات الحرارية.
الأطعمة المصنعة المالحة: تأثير الانتفاخ
الأطعمة المُصنّعة الغنية بالصوديوم قد تُؤدي إلى احتباس الماء والانتفاخ، قد يُخفي هذا فقدان الدهون ويُشعرك بثقل أكبر، حتى مع إحرازك تقدمًا، كما يُساهم الصوديوم الزائد في زيادة الشعور بالعطش، وقد يُؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام، لأن الدماغ غالبًا ما يخلط بين العطش والجوع.

ينصح بتقليل استهلاك الوجبات الخفيفة المصنعة والحذر من إضافة التوابل إلى الوجبات المنزلية، يُعدّ الطهي بمكونات طازجة واستخدام الأعشاب أو التوابل كمُحسّنات للنكهة طريقة صحية للاستمتاع بالطعام دون الشعور بالانتفاخ.
الكربوهيدرات المكررة: ارتفاع سكر الدم
غالبًا ما تُجرد أطعمة مثل الخبز الأبيض والمكرونة والنودلز سريعة التحضير من الألياف والعناصر الغذائية. قد يؤدي تناولها بكميات كبيرة إلى ارتفاعات متكررة في سكر الدم، مما قد يؤدي إلى مقاومة الأنسولين وزيادة تخزين الدهون مع مرور الوقت.

ينصح بالتحول إلى الكربوهيدرات المعقدة مثل الأرز البني، وخبز القمح الكامل، أو لفائف التورتيلا، هذه البدائل الغنية بالألياف تعزز الشعور بالشبع، وتوفر طاقة تدوم لفترة أطول، كما أنها أقل عرضة للتسبب بتقلبات حادة في سكر الدم. (اليوم السابع)
 
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