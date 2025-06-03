فوائد البقدونس الصحية.. تعرف عليها

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يُعد البقدونس من أكثر الأعشاب استخدامًا في المطبخ العربي والعالمي، سواء كزينة للأطباق أو كمكون رئيسي في وصفات مثل التبولة أو السلطات. لكن وراء هذه الأوراق الخضراء البسيطة، يكمن كنز من الفوائد الصحية التي قد لا يعرفها الكثيرون.أهم فوائد البقدونس الصحية:1. غني بالفيتامينات والمعادنالبقدونس مصدر ممتاز لفيتامين C، A، وK، إضافة إلى الحديد، البوتاسيوم، والكالسيوم. هذه العناصر تعزز المناعة، وتحمي العظام، وتدعم صحة الجلد والعينين.2. مدر طبيعي للبوليساعد البقدونس على التخلص من احتباس السوائل في الجسم، ويُستخدم تقليديًا كمدر للبول، مما يجعله مفيدًا لمن يعانون من الانتفاخ أو مشاكل في الكلى.3. يدعم صحة الكلىبفضل خصائصه المدرّة، يساعد البقدونس على تنظيف الكلى من السموم وقد يساهم في الوقاية من تشكّل الحصى.4. يحسّن الهضم ويخفف الانتفاخيعمل البقدونس على تهدئة المعدة وتحسين عملية الهضم، خاصة عند تناوله كمشروب دافئ بعد الطعام.5. ينعش النفس ويحارب رائحة الفم الكريهةمضغ بعض أوراق البقدونس بعد الوجبات يُعتبر وسيلة طبيعية لإنعاش الفم، بفضل محتواه من الكلوروفيل.6. مضاد للأكسدة والالتهاباتيحتوي على مركبات نباتية قوية مثل الفلافونويدات التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من الالتهابات.7. يساعد في تنظيم الشهريةيُستخدم مغلي البقدونس في بعض الثقافات لتحفيز نزول الدورة الشهرية وتنظيمها، لكن يجب تناوله بحذر خاصة في بداية الحمل.