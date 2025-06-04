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صحة

اكتشفوا فوائد الخس!

Lebanon 24
04-06-2025 | 15:00
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يُعتبر الخس من الخضروات الورقية الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة والجمال. إليك أبرز فوائده:
• تعزيز صحة الجهاز الهضمي: يحتوي الخس على نسبة عالية من الألياف والماء، مما يساعد في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.
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• دعم صحة القلب: يُساهم الخس في تقليل مستويات الكوليسترول الضار وتنظيم ضغط الدم بفضل محتواه من البوتاسيوم والألياف.
• تقوية المناعة: يحتوي الخس على فيتامين C، الذي يُعزز مناعة الجسم ويساعد في مكافحة الالتهابات والأمراض. 
• تحسين صحة البشرة والشعر: محتواه من فيتامين A ومضادات الأكسدة يُساهم في تجديد خلايا الجلد وتقليل التجاعيد، كما يساعد في تقوية الشعر ومنع تساقطه. 
• دعم صحة العظام: يُعتبر الخس مصدرًا جيدًا لفيتامين K، الذي يلعب دورًا مهمًا في تقوية العظام وتعزيز كثافتها. 
• مفيد لفقر الدم: يُساعد الخس في علاج حالات فقر الدم بفضل محتواه من الحديد والكلوروفيل، مما يُساهم في تكوين الهيموجلوبين وزيادة عدد كريات الدم الحمراء.
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