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صحة
اكتشفوا فوائد الخس!
Lebanon 24
04-06-2025
|
15:00
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يُعتبر الخس من الخضروات الورقية الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة والجمال. إليك أبرز فوائده:
• تعزيز صحة الجهاز الهضمي: يحتوي الخس على نسبة عالية من الألياف والماء، مما يساعد في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.
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• دعم صحة القلب: يُساهم الخس في تقليل مستويات
الكوليسترول
الضار وتنظيم ضغط
الدم
بفضل محتواه من البوتاسيوم والألياف.
• تقوية المناعة: يحتوي الخس على فيتامين C، الذي يُعزز مناعة الجسم ويساعد في مكافحة الالتهابات والأمراض.
• تحسين صحة البشرة والشعر: محتواه من فيتامين A ومضادات الأكسدة يُساهم في تجديد خلايا الجلد وتقليل التجاعيد، كما يساعد في تقوية الشعر ومنع تساقطه.
• دعم صحة العظام: يُعتبر الخس مصدرًا جيدًا لفيتامين K، الذي يلعب دورًا مهمًا في تقوية العظام وتعزيز كثافتها.
• مفيد لفقر الدم: يُساعد الخس في علاج حالات فقر الدم بفضل محتواه من الحديد والكلوروفيل، مما يُساهم في تكوين الهيموجلوبين وزيادة عدد كريات الدم الحمراء.
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