اكتشف... لهذا السبب ينتشر سرطان الرئة لدى غير المدخنين!

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ويؤكد أندرياس فيك، اختصاصي الأورام في جامعة زيورخ ، أن سرطان الرئة قد يظهر كحالة منفصلة، وغالباً ما يُكتشف لدى أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و35 عاماً من غير المدخنين.ويشير إلى أن السرطان الغدي، وهو نوع يبدأ في الغدد التي تفرز مواد مثل المخاط أو السوائل في أنسجة الجسم، وقد يصيب الرئة، لا تظهر أعراضه في مراحله الأولى، مثل السعال وألم وضيق التنفس، إلا بعد أن يكون الورم قد انتشر، ما يؤدي إلى تشخيص معظم الحالات في مراحل متقدمة.وأشار تقرير لـ" "، إلى أن نسبة الإصابة بسرطان الرئة تزداد كل سنة، وهو أكثر شيوعا بين النساء، خاصة من أصول آسيوية، معتبرا أن للهرمونات الأنثوية تأثيرا على ظهور هذا النوع من السرطان".وأوضح التقرير ذاته، أن من بين أسباب الإصابة بسرطان الرئة استنشاق الغازات، والتدخين غير المباشر، والتعرض لأبخرة الطهي، أو الوقود الصلب مثل الحطب والفحم في أماكن سيئة التهوية، وبما أن النساء يقضين وقتا أطول داخل المنازل، فإنهن أكثر عرضة لهذا النوع من التلوث الهوائي، وبالتالي أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة.وكشفت الأبحاث أن تلوث الهواء الخارجي، هو ثاني سبب رئيسي لسرطان الرئة بعد التدخين، لا سيما بعوادم السيارات ومداخ المصانع والدخان الناجم عن حرق الفحم والخشب، ما يجعل الأشخاص الذين يعيشون في مناطق ملوثة هم أكثر عرضة للوفاة بسبب المرض.وفي عام 2022، قدرت لأبحاث السرطان (IARC) أن 194,000 حالة سرطان رئة من نوع الغدة الرئوي حول العالم تعود إلى تلوث الهواء معظمها في ، خاصة في ، بينما تم تشخيص 1100 شخص بسرطان الغدة الرئوي في المتحدة بسبب تلوث الهواء.وشهدت السنوات الأخيرة تحسنا كبيرا في تشخيص هذا المرض، حيث ارتفع متوسط البقاء على قيد الحياة لدى المرضى الخاضعين للعلاج إلى أكثر من عشر سنوات، بعدما كان لا يتجاوز سابقا سنة واحدة. (سكاي نيوز)