Advertisement

صحة

متى يكون الصداع سببا لمراجعة الطبيب بشكل عاجل؟

Lebanon 24
09-06-2025 | 04:25
A-
A+
Doc-P-1372490-638850666340134517.png
Doc-P-1372490-638850666340134517.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وفقا للأطباء، إذا كان الصداع مصحوبا بالأعراض المذكورة أدناه، لا ينبغي تجاهله ولا يجب تناول أي أدوية، بل يجب استشارة الطبيب فورا.

- صعوبة التركيز، إذا كان الصداع، مصحوبا بعدم القدرة على التركيز، أو صعوبة في الحفاظ على الانتباه، فيجب استشارة الطبيب، لأنه قد يكون هذا علامة على الإصابة بارتجاج في المخ. وخلافا للاعتقاد الشائع، لا يصاحب هذه الحالة دائما التقيؤ وفقدان الوعي، ولكن الصداع الشديد المصحوب بضعف التركيز علامة أكيدة بنسبة 100 بالمئة تقريبا.
Advertisement

- ألم في الرقبة وارتفاع في درجة الحرارة، يعتبر الصداع الشديد، المصحوب بارتفاع في درجة الحرارة وشعور بتخشب الرقبة، من الأعراض الشائعة لالتهاب السحايا- عدوى بكتيرية خطيرة تصيب النخاع الشوكي. فإذا شعر الشخص بمثل هذه الأعراض أو لاحظها على أحد أقربائه، فيجب استشارة الطبيب فورا.

- الشعور بخدر وعدم القدرة على الكلام بوضوح، يعتبر الصداع الشديد إحدى العلامات الرئيسية لتمدد الأوعية الدموية في الدماغ. إلا أن ما يمنع تشخيصه مبكرا هو تناول المسكنات، ولا يستشير المصاب الطبيب إلا بعد فوات الأوان. وإذا صاحب الصداع الشديد الشعور بالخدر أو صعوبة في التكلم فيجب فورا استشارة الطبيب، وعدم تأجيل ذلك لأي ظرف كان.

- الشعور بالغثيان و/أو مشكلات في الرؤية، يجب عندما يكون الصداع مصحوبا بغثيان ومشكلات في الرؤية - رؤية مزدوجة، أو نقاط ملونة، أو بقع سوداء أمام عينيك، وقد تصبح الرؤية ضبابية - قد يكون نوبة صداع نصفي مصحوبة بهالة، استشارة طبيب أعصاب لأن هذه الحالة خطيرة بحد ذاتها، وتضاعف من خطر الإصابة بأمراض خطيرة أخرى. لذلك لا يجب تجاهلها. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
بشكل عاجل.. إخلاء القصر الرئاسي في تشيلي
lebanon 24
09/06/2025 14:31:09 Lebanon 24 Lebanon 24
باريس تطالب إسرائيل باستئناف دخول المساعدات إلى غزة بشكل عاجل وبدون عوائق
lebanon 24
09/06/2025 14:31:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية البلجيكي: اجتماع مرتقب لمراجعة عمليات التصدير والترانزيت العسكري مع إسرائيل بعد حكم قضائي
lebanon 24
09/06/2025 14:31:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الجديد: إقفال صناديق الاقتراع لانتخاب نقيب اطباء بيروت في بيت الطبيب
lebanon 24
09/06/2025 14:31:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:36 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
06:52 | 2025-06-09
06:30 | 2025-06-09
02:42 | 2025-06-09
23:42 | 2025-06-08
23:00 | 2025-06-08
15:00 | 2025-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24