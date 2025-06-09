متى يكون الصداع سببا لمراجعة الطبيب بشكل عاجل؟

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وفقا للأطباء، إذا كان الصداع مصحوبا بالأعراض المذكورة أدناه، لا ينبغي تجاهله ولا يجب تناول أي أدوية، بل يجب استشارة الطبيب فورا.- صعوبة التركيز، إذا كان الصداع، مصحوبا بعدم القدرة على التركيز، أو صعوبة في الحفاظ على الانتباه، فيجب استشارة الطبيب، لأنه قد يكون هذا علامة على الإصابة بارتجاج في المخ. وخلافا للاعتقاد الشائع، لا يصاحب هذه الحالة دائما التقيؤ وفقدان الوعي، ولكن الصداع الشديد المصحوب بضعف التركيز علامة أكيدة بنسبة 100 بالمئة تقريبا.- ألم في الرقبة وارتفاع في درجة الحرارة، يعتبر الصداع الشديد، المصحوب بارتفاع في درجة الحرارة وشعور بتخشب الرقبة، من الأعراض الشائعة لالتهاب السحايا- عدوى بكتيرية خطيرة تصيب النخاع الشوكي. فإذا شعر الشخص بمثل هذه الأعراض أو لاحظها على أحد أقربائه، فيجب استشارة الطبيب فورا.- الشعور بخدر وعدم القدرة على الكلام بوضوح، يعتبر الصداع الشديد إحدى العلامات الرئيسية لتمدد الأوعية الدموية في الدماغ. إلا أن ما يمنع تشخيصه مبكرا هو تناول المسكنات، ولا يستشير المصاب الطبيب إلا بعد فوات الأوان. وإذا صاحب الصداع الشديد الشعور بالخدر أو صعوبة في التكلم فيجب فورا استشارة الطبيب، وعدم تأجيل ذلك لأي ظرف كان.- الشعور بالغثيان و/أو مشكلات في الرؤية، يجب عندما يكون الصداع مصحوبا بغثيان ومشكلات في الرؤية - رؤية مزدوجة، أو نقاط ملونة، أو بقع سوداء أمام عينيك، وقد تصبح الرؤية ضبابية - قد يكون نوبة صداع نصفي مصحوبة بهالة، استشارة طبيب أعصاب لأن هذه الحالة خطيرة بحد ذاتها، وتضاعف من خطر الإصابة بأمراض خطيرة أخرى. لذلك لا يجب تجاهلها. (روسيا اليوم)