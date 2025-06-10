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صحة

هل من الصحي تناول المشروبات على معدة فارغة؟

Lebanon 24
10-06-2025 | 09:42
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أكد خبراء في التغذية أن تأثير تناول بعض أنواع المشروبات على معدة فارغة على الصحة تختلف من شخص إلى آخر، وحسب نوع المشروب.

وذكر التقرير لموقع "ديليش"، أن أخصائية التغذية لورين ماناكر، قالت إن المشروبات عند تناولها على معدة فارغة يمكن أن تكون مفيدة، لكنها أحيانا قد تسبب بعض المشكلات، وذلك حسب نوعية ما يفضله الشخص ومدى توافقه مع الجهاز الهضمي.
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وتوضح ماناكر، أن أعشاب مثل البابونج أو الزنجبيل لا تشكل أي خطر على المعدة الفارغة، بل تساعد على تهدئتها وتحفيز الجهاز الهضمي.

من جانبها، أشارت اخصائية التغذية جيسيكا ستراون، إلى أن الأبحاث تشير إلى أن الزنجبيل يسرع عملية الهضم عبر تقليل وقت تفريغ المعدة وتحسين إيقاعها.

وينصح التقرير ذاته بشرب الكركديه بعد الأكل، خاصة بالنسبة لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

أما النعناع، فهو متعدد الاستخدامات، ويمكن شربه مع الطعام أو من دونه، كما أنه يساعد على تهدئة انتفاخ المعدة.

وتوضح ستراون، أن الشاي الأخضر والأسود يفضل تناولهما قبل أو بعد الوجبة، إذ يساعدان على امتصاص الحديد.

وتشجع اخصائية التغذية عشاق الشاي الأسود والأخضر على تناوله قبل الوجبات، خاصة إذا كانت غنية بالبروتين الحيواني.

كما بينت الدراسات أن مركبات البوليفينول الموجودة في الشاي تساهم في الوقاية من السمنة.
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